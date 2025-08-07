למה ט"ו באב הוא היום הכי טוב בשנה? הסוד שלא ידעתם

"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב" - אומרת הגמרא. אבל למה דווקא היום הזה? ומה הסוד שמסתתר מאחורי הריקודים של בנות ישראל בכרמים?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור מעמיק עם גילוי מדהים: ט"ו באב הוא יום החתונה השני של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא! אחרי ה"גירושין" של תשעה באב, באה השמחה הגדולה ביותר של ט"ו באב.

בשיעור מרתק זה נגלה: מה באמת אמרו בנות ישראל כשרקדו בכרמים? למה שלוש קבוצות הנשים מסמלות צדיקים, בינונים ורשעים? איך כל יהודי - גם הכי רחוק - יכול למצוא את הקשר שלו עם הקב"ה ביום הזה? והקשר המפתיע בין המשנה בתענית לספר התניא.

שיעור מבוסס על שיחות הרבי מליובאוויטש עם מבט מעמיק ליום המיוחד הזה שמעניק כוח להתחבר לשורש הנשמה.