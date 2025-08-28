כיכר השבת
הפחד הסמוי והכי גדול בחיים: כך תקבלו ביטחון

בשיעור מיוחד לרגל חודש אלול, הרב יואב אקריש עומד על הסוד העמוק של האהבה האמיתית - האהבה שלא תלויה בדבר. דרך המשל המפורסם של "המלך בשדה" מבעל התניא, נגלה כיצד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם במקומות הכי לא טובים שלנו (יהדות)

(צילום: ללא קרדיט)

כמה אנשים חיים עם הפחד הסמוי הזה - "אם אני לא אצליח, אם לא אביא תוצאות, אם לא אהיה מושלם... מי בכלל יאהב אותי?" זה הפחד שגורם לנו לחיות במרדף בלתי פוסק אחרי הצלחות, הפגנת יכולות ואישורים מהסביבה.

בשיעור מיוחד לרגל חודש אלול, הרב יואב אקריש עומד על הסוד העמוק של האהבה האמיתית - האהבה שלא תלויה בדבר. דרך המשל המפורסם של "המלך בשדה" מבעל התניא, נגלה כיצד הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם במקומות הכי לא טובים שלנו.

בשיעור הוא מסביר למה אהבה שתלויה בהצלחות היא שבירה, כיצד לצאת מהמעגל שבו אוהבים אותי בזכות מה שאני עושה ולזכות באהבה ללא תנאים, חוזר לסיפור המזעזע של המשומד שחזר בתשובה בשואה ומסביר איך לגלות שאתם אהובים מעצם היותכם.

האם גם אתם מרגישים לפעמים שהאהבה אליכם תלויה רק בכישורים ובהישגים? השיעור הזה יעניק לכם את הביטחון שאתם אהובים בכל מצב.

