אלול: איך מוחקים את העבר? התהליך המלא לפי התניא

רבים מאיתנו רוצים לשוב בתשובה בחודש אלול, מתחרטים על העבר ומקבלים החלטות טובות - ובכל זאת מרגישים שמשהו חסר.

הרב אשר פרקש בשיעור מאלף המציג את התמונה השלמה של עבודת התשובה לפי ספר התניא, ומסביר מהם שלושת השלבים השונים והמשלימים של תשובה אמיתית.

הגילוי הראשון והמפתיע: מהות התשובה אינה החרטה על העבר, אלא ההחלטה להיות עבד נאמן למלך מכאן ולהבא. כשיהודי חוטא הוא מורד במלכות שמיים, וכשהוא שב - הוא חוזר לקבל את עול המלכות.

אבל החלטה לבד אינה מספיקה. התורה דורשת ווידוי בדיבור דווקא, כי למילים יש כוח מופלא להוציא רגשות כמוסים מהלב החוצה, להפוך חרטה עמומה להתעוררות אמיתית.

עוד שנה עברה ואני עדיין תקוע באותן בעיות בדיוק | מיוחד לאלול הרב יואב אקריש | 18:26

השלב השלישי - הכפרה - הוא הניקוי המוחלט מכל שארית של פגם. וכאן מגיע החידוש המרענן שלדורנו: במקום תעניות וסיגופים שאינם מתאימים לכוחותינו, הדרך לכפרה היום היא באמצעות הצדקה. כשיהודי פורץ את גבולותיו הטבעיים בנתינה, הוא פותח שער לאור אלוקי שמטהר ומנקה באופן שלא היה אפשרי בדורות קודמים.

זהו שיעור שמעניק כלים מעשיים וברורים לעבודת התשובה של חודש אלול, מתוך הבנה עמוקה שתשובה אמיתית היא לא עול כבד אלא דרך של התחדשות והתקרבות.