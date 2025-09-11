כיכר השבת
שיעור לפרשת השבוע

הסוד שיהפוך אותך מאדם פסימי לאדם שמח באמת | צפו

בשיעור עשיר ונוגע לפרשת כי תבוא, הרב יואב אקריש מגלה את הסוד הנלמד מפרשת השבוע, שהופך אנשים פסימיים לאנשים מאושרים באמת (יהדות)

האם אתם מרגישים שהחיים עוברים לידכם? שכולם מצליחים ורק אתם תקועים?

בשיעור עשיר ונוגע לפרשת כי תבוא, הרב יואב אקריש מגלה את הסוד מהפרשה שהופך אנשים פסימיים לאנשים מאושרים באמת.

תגלו בשיעור: למה האנשים שחושבים ש"מגיע להם" הם הכי אומללים, הטכניקה הפשוטה של "התאנה הקטנה" שמשנה את החיים ואיך פעולה של 5 דקות יכולה לשנות את כל המציאות שלכם.

הרב אקריש מסביר בצורה ברורה ומעשית את מצוות הביכורים, ומלמד כיצד העיקרון העמוק שטמון במצווה רלוונטי לכל אחד מאיתנו היום.

תלמדו את השיטה המדויקת להפוך כל כישלון קטן להצלחה גדולה, ואיך להפסיק להתמקד במה שחסר ולהתחיל לראות את השפע שכבר קיים. שיעור יסוד לכל מי שרוצה להתחיל לחיות חיים של שמחה אמיתית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר