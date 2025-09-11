הסוד שיהפוך אותך מאדם פסימי לאדם שמח באמת | צפו

האם אתם מרגישים שהחיים עוברים לידכם? שכולם מצליחים ורק אתם תקועים?

בשיעור עשיר ונוגע לפרשת כי תבוא, הרב יואב אקריש מגלה את הסוד מהפרשה שהופך אנשים פסימיים לאנשים מאושרים באמת.

תגלו בשיעור: למה האנשים שחושבים ש"מגיע להם" הם הכי אומללים, הטכניקה הפשוטה של "התאנה הקטנה" שמשנה את החיים ואיך פעולה של 5 דקות יכולה לשנות את כל המציאות שלכם.

הרב אקריש מסביר בצורה ברורה ומעשית את מצוות הביכורים, ומלמד כיצד העיקרון העמוק שטמון במצווה רלוונטי לכל אחד מאיתנו היום.

תלמדו את השיטה המדויקת להפוך כל כישלון קטן להצלחה גדולה, ואיך להפסיק להתמקד במה שחסר ולהתחיל לראות את השפע שכבר קיים. שיעור יסוד לכל מי שרוצה להתחיל לחיות חיים של שמחה אמיתית.