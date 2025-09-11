כיכר השבת
מיוחד לאלול

תשובה בשמחה: הסוד שהבעל שם טוב גילה לעולם | צפו

בשיעור מרתק לכבוד ח"י אלול, יום הולדתם של הבעל שם טוב ובעל התניא, מסביר המשפיע הרב אשר פרקש כיצד דווקא התשובה, שלכאורה קשורה בעצבות וחרטה, צריכה להיעשות דווקא מתוך שמחה גדולה (חסידות)

הרב פרקש (צילום: ללא קרדיט)

vnaphg הרב אשר פרקש חושף את אחד החידושים המהפכניים של תורת החסידות - עבודת התשובה מתוך שמחה.

איך אפשר לעשות תשובה בשמחה? הרי תשובה קשורה עם חרטה, צער ומרירות על העבר!

בשיעור מרתק זה לכבוד ח"י אלול, יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, מסביר הרב פרקש כיצד דווקא התשובה, שלכאורה קשורה בעצבות וחרטה, צריכה להיעשות דווקא מתוך שמחה גדולה.

נלמד את המשל המרגש על בן המלך החוזר מהשבי, נבין מדוע דווקא בעלי תשובה זוכים לשמחה הגדולה ביותר, נפנים את הביטחון המוחלט בסליחת ה', ונגלה את הכוח המיוחד של "תחשוב טוב ויהיה טוב" בעבודה הרוחנית.

הרב פרקש משתף גם בגילויים מרגשים מהרבי מליובאוויטש על החיות והשמחה שהחסידות הכניסה לחודש אלול.

שיעור חובה לכל מי שרוצה להבין את עומק התשובה ולהתכונן לימים הנוראים מתוך שמחה אמיתית.

