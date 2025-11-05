הקדוש רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד

רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין זצ"ל הי"ד, היה האדמו"ר השמיני בשושלת חסידות קרלין, נולד כבן חמישי לרבי ישראל מסטולין. לאחר פטירת אביו, הוא סירב תחילה לקבל את עול ההנהגה הרוחנית, אך לאחר לחצים מצד חותנו ומצד רבי ישראל מטשורטקוב, הסכים להתמנות לאדמו"ר מקרלין, כשהוא בן שלושים. תלמידו רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב אף התבטא עליו כי הוא הבעל שם טוב של דורו.

במהלך שנות הנהגתו, פעל הרבי רבות למען עולם התורה: הוא הקים את ישיבת "אור ישראל" בלוניניץ, ואף את ישיבת "בית אהרן" בירושלים.

רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין הי"ד - "כי רצו עבדיך את עפרה"

הרבי מקרלין ביקר בארץ ישראל ארבע פעמים. הביקור הראשון התקיים בתמוז תרפ"ה. הביקור הרביעי והאחרון התקיים בקיץ תרצ"ט (1939), אז שהה בארץ מכ"ו אייר ועד י"ד אלול.

אחת החוויות שאירעו במהלך ביקוריו בארץ ישראל הייתה כאשר ר' מאיר דוד שוטלנד זכרונו לברכה, חסיד קרלין שהיה תלמיד חכם בעל אופי עליז, ליווה את הרבי. במהלך שהותם במרכז הארץ, ביקש ר' מאיר דוד מהרבי שיסור עמו ל"יקבי פרידמן" בפתח תקוה.

במהלך הסיור, במרתף התת-קרקעי, בו היו סדורות עשרים וכמה חביות יין, ליקר ושנאפס, ביקש ר' מאיר דוד לערוך תרגיל: הוא טעם מכוסית 'לחיים' מכל חבית, והכריז כמה 'גראד' (אחוזי אלכוהול) יש בה, ללא עזרת כלי מדידה. הניחו לו, ומחבית לחבית קלע ר' מאיר דוד נכונה (למשל: "12 גראד!", "18 גראד!", "40 גראד!").

היינן הראשי שהתלווה לסיור נדהם ושאל את ר' מאיר דוד מהו סודו. לאחר מספר שניות של דממה, הרבי מקרלין בחר להשיב בעצמו על שאלת היינן, ואמר: "כן, אתה רק למדת, רק מאיר דוד עשה גם הרבה חזרות...

בעת שהותו של הרבי בארץ ישראל בקיץ תרצ"ט, עננים כיסו כבר את שמי אירופה, והכול הרגישו שסערה מתחוללת. החסידים בארץ ביקשו מהאדמו"ר שישאר, אך הרבי לא שמע להם. הוא חש שימים קשים מתרגשים על יהודי פולין, ודווקא משום כך רצה להיות עם חסידיו ולא להפקיר את עדתו.

הרבי חזר לאירופה בספינה האחרונה שיצאה. הוא הגיע לפולין שבוע לפני פרוץ המלחמה ונסע מיד לקארלין. רב היה סבלו של הרבי, במיוחד לאחר כיבוש העיר על ידי הגרמנים. הוא מיאן לעזוב את עדתו, וניסה בכל האמצעים להקל על סבלות היהודים כאשר הוקם הגיטו בפינסק קרלין.

בי"ד במרחשוון תש"ג (1942), חיסלו הנאצים את הגיטו. רבי אברהם אלימלך צעד בראש אלפי החסידים לטבח ההמוני, וקידש ה' ברבים יחד עם מספר רב מחסידיו ובני ביתו. הוא נרצח בגיל 51. כל משפחתו, כולל ארבעת בניו, נרצחה בשואה. ארץ אל תכסי דמם.