כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: עשרה שערים אל הלב | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': “וידעת היום והשבות אל לבבך” הוא מעבר מידיעה לאמונה חיה | רבנו אור החיים הקדוש מונה עשרה זיכרונות שמכניעים את היצר ומזככים את הלב: יום המיתה, יום הדין, גיהינום, שחיטת השטן, מעלת הקדושה, חשבון נפש יומי, השבועה שקדמה לירידת הנשמה לעולם, השכר הנצחי בגן עדן, מתן תורה וקדושת השבת | מי שחי עם עשרת העוגנים הללו, אינו רק מאמין ש”אין עוד מלבדו” - הוא מתחיל לראות את המציאות כולה דרך האמת הזאת  (יהדות)

יוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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