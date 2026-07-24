יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: עשרה שערים אל הלב | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': “וידעת היום והשבות אל לבבך” הוא מעבר מידיעה לאמונה חיה | רבנו אור החיים הקדוש מונה עשרה זיכרונות שמכניעים את היצר ומזככים את הלב: יום המיתה, יום הדין, גיהינום, שחיטת השטן, מעלת הקדושה, חשבון נפש יומי, השבועה שקדמה לירידת הנשמה לעולם, השכר הנצחי בגן עדן, מתן תורה וקדושת השבת | מי שחי עם עשרת העוגנים הללו, אינו רק מאמין ש”אין עוד מלבדו” - הוא מתחיל לראות את המציאות כולה דרך האמת הזאת (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:11