הגמרא במסכת פסחים מספרת על רב יוסף, שביום חג השבועות אמר: "אי לאו האי יומא... כמה יוסף איכא בשוקא" - אלמלא היום הזה של מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק, ומה ההבדל ביני לבינם?.

ברוח ימים אלו של קבלת התורה, יצאנו לבדוק מקרוב מהו אותו "געשמאק", אותו טעם מתוק של לימוד, ובעיקר – עם אלו אתגרים מתמודדים בחורי הישיבות, שחיים 24/7 באוהלה של תורה.

פגשתי את ראש הישיבה, הרב אברהם עמית, לשיחה על עומק הלימוד, על פיתויי הדור, ועל התפקיד הקריטי של ההורים בבניית הנפש של הבחור.

תורת חיים עכשווית: מ-3,000 שנה ל-2026

השאלה הראשונה שעולה כשמתבוננים מבחוץ על עולם הישיבות, היא כיצד טקסט עתיק כל כך נשאר רלוונטי.

אם מגיע מישהו מבחוץ, שלא טעם את טעם הלימוד, ושואל את הרב: מה זה הטקסט הזה מלפני 3,000 שנה? מה הרב עונה לו?

"הבסיס לכל תשובה הוא 'אהבת הבריות'", פותח הרב עמית. "זה הרצון להתאחד, להשפיע, לקחת את השואל ולהביא אותו למקום הטוב שלו. התורה שלנו היא מלאת גוונים. זו לא 'תורה של פעם', של לפני 3,000 שנה – זו תורה עכשווית ועדכנית. צריך להתאים אותה לנפש השואל ולזמן. "הטקסט אכן ניתן לפני 3,000 שנה למערכת חיים שונה מאוד מהיום. אבל אם לא נבין את העומק שלו, לא נדע לחיות נכון. כשאתה מבין את הרעיון שעומד מאחורי הדברים, אתה יורד לעומקם ויודע לעשות את ההתאמות גם לשנת 2026, ולדעת מה באמת רצון השם בעולם".

עולם של צפיות מול יישוב הדעת

האתגר הגדול של בחור ישיבה כיום אינו רק הלימוד עצמו, אלא הפער החד שבין בית המדרש לעולם שבחוץ.

העולם בחוץ מלא בפיתויים. אנשים מקבלים 'הערכה' על כלום, על צפיות ולייקים. פתאום בחור ישיבה יושב עם סטנדר, ואיש לא רואה אותו. איך מביאים לו את ההערכה שמגיעה לו?

"אנחנו נמצאים בדור מאותגר מאוד, אבל זו גם המעלה שלו," מסביר הרב. "אנחנו חיים בכפר גלובלי, חשופים להכל, אבל כשאני מסתובב ורואה בחורים שמתחברים לטקסט ולעומק שלו – רואים מיד איך הם מזהים מהו העולם האמיתי ומהו זיוף. "המושג של ישיבה הוא 'יישוב הדעת'. כשיש לבחור את השקט הזה, הוא מתחיל לשאול את השאלות האמיתיות. הוא מבין ששווה לו לוותר על המון צפיות וכבוד מדומה, כדי לקבל תשובות אמיתיות לשאלות החיים. בעולם שבחוץ, שבו 'הרשעים כים נגרש והשקט לא יוכלו', אין בכלל מקום ליישוב דעת בסיסי או לשאול מה באמת כואב לנשמה בתוך כל הרעש והעשייה הבלתי פוסקת".

האתגר המרכזי: מדיה וגבולות

כמי שנמצא בחזית החינוך ונפגש עם התמודדויות הבחורים ביומיום, הרב עמית מצביע בבירור על חזית המאבק המרכזית של הדור.

מהי ההתמודדות העיקרית של בחורי הישיבות כיום?

"הנושא הבעייתי ביותר הוא העיסוק במדיה והסקרנות הכלל-עולמית," קובע הרב עמית. "מטבעו, האדם הוא סקרן. המרחב הזה הוא אינסופי. במכלול של חיי בחור ישיבה, הוא חייב לייצר לעצמו גבולות. היום גם בעולם הרחב כבר מכירים בצורך הזה לשים גבולות למסכים, אבל עבור בניין של בחור ישיבה זה קריטי – הוא חייב את השקט ואת מנוחת הנפש. בלי זה, אין התמודדות ואין מקום לעבודת המידות".

הורים, כך תקבלו את פני הבחור

לקראת סיום, הרב מעניק עצה מעשית וחשובה להורים, שממתינים לבניהם שחוזרים מהישיבה לאחר תקופה ארוכה.

כאשר הבן מגיע הביתה אחרי שלושה שבועות או חודש בישיבה, איך ההורים צריכים לקבל אותו ולהביע הערכה?

לתת לאהבה לפרוץ: "כאשר יש קשר אמיתי ואמיץ בין ההורה לילד, ההערכה פורצת בטבעיות. הטבע של אבא הוא לאהוב ולהעריך את בנו".

לעצור את הביקורת: "לפעמים אנחנו נסחפים לביקורת שמעכירה את הקשר. אסור לתת לביקורת להרוס את ההערכה הבסיסית. הילד עשה בחירה גדולה להישאר בישיבה ולגדול, ואנחנו צריכים לעמוד מאחוריו".

הכלה ופרגון: "צריך לראות את הצד הטוב. בפרט בתחילת זמן קיץ ובימי ספירת העומר, רוב הבחורים עובדים קשה מאוד. לפעמים בחור מגיע הביתה ורוצה קצת לנוח יותר, או לצאת קצת עם חברים. אפשר וצריך לקבל את זה, להכיל את זה ולפרגן לו על המאמץ האדיר שהוא משקיע".