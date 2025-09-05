כיכר השבת
קונסיפרציה או תעלומה?

“רב הנסתר על הגלוי": תמונת ארבעת הבכירים מעזה מציתה סערה

חודשים ספורים אחרי שידור הכתבה ברשת 'אל ג'זירה', חוסלו שלושה מתוך ארבעת בכירי ארגון הטרור חמאס שנצפו בתיעוד ודובר צה"ל הפיץ את התמונה המקורית, בלי טשטוש | הפלסטינים מזכירים כי גם 'גוב האריות' חוסלו אחרי כתבה עליהם בתוכנית 'רב הנסתר על הגלוי' | תומכי חמאס מנסים להסביר: מדובר בבינה מלאכותית (העולם הערבי)

(צילום: דובר צה"ל)

סערת ענק מתחוללת ברשתות הערביות מאז פרסום תמונתו של 'אבו עוביידה', חד'יפה כחלות, על ידי דובר צה"ל. בהודעה הרשמית של דו"צ נמסר כי "במסמך שאותר ברצועת עזה ונחשף כעת, ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של , מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית, מחמד עודה - עדות למעמדו בצמרת המבצעית של הארגון".

הוויכוח התלקח סביב הטענה כי לפני כשמונה חודשים הופיעה אותה תמונה, אך עם טשטוש פנים - בתוכנית התחקירים של אל־ג'זירה: "רב הנסתר על הגלוי". גולשים עזתיים, בעיקר תומכי פת"ח, קשרו בין השידור ההוא לבין חיסול שלושה מתוך ארבעת המופיעים בתמונה.

"חמאס כנראה שלחה את התמונה המטושטשת לאל־ג'זירה, אבל איך ישראל קיבלה את הגרסה הנקייה?" תהה חוקר מצרי בשם מוחמד נור בפוסט שזכה לתפוצה רחבה. נור הציע שלוש אפשרויות: המגיש תאמר אל־משהל (המכונה "אבו ראס מרבע") מסר את המקור לישראל; דליפה מתוך מערכת העריכה של אל־ג'זירה; או מקור בעזה שהעביר לאל־ג'זירה גם את הגרסה הלא־מטושטשת.

בדיון עלה גם תקדים ארגון הטרור 'גוב האריות' משכם, שחוסל בידי כוחות הביטחון הישראלים זמן קצר לאחר ראיון בתוכנית. תומכי פת"ח מציגים זאת כעדות לקשרים הדוקים בין הרשת הקטארית לבין ראשי חמאס, ותוהים אם המודיעין הישראלי עוקב אחרי הקשר הזה.

משתמש אחד שאל: "האם אל ג'זירה תחת מעקב של המוסד?" - ואף רמז כי התנגדות ישראלית להגבלת פעילות הערוץ מקורה בשיקול מודיעיני.

מנגד, מקורות המזוהים עם ארגוני הטרור העזתיים בדגש על חמאס, טוענים כי התמונה שפרסם דובר צה״ל נוצרה על ידי בינה מלאכותית (AI), ומבקשים בכך לצמצם את ההד הציבורי שיצרה.

במרכז העניין עומד כעת מוחמד עודה, היחיד מבין הארבעה שלפי הטענות עדיין בחיים - והוא הופך ליעד מרכזי בשיח. "הוא צריך לתת תשובות… או את ראשו," כתבו גולשים.

הקטע המדובר בתכנית 'רב הנסתר על הגלוי' (צילום: אל ג'זירה)
