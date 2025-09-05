“רב הנסתר על הגלוי": תמונת ארבעת הבכירים מעזה מציתה סערה

סערת ענק מתחוללת ברשתות הערביות מאז פרסום תמונתו של 'אבו עוביידה', חד'יפה כחלות, על ידי דובר צה"ל. בהודעה הרשמית של דו"צ נמסר כי "במסמך שאותר ברצועת עזה ונחשף כעת, ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית, מחמד עודה - עדות למעמדו בצמרת המבצעית של הארגון".

הוויכוח התלקח סביב הטענה כי לפני כשמונה חודשים הופיעה אותה תמונה, אך עם טשטוש פנים - בתוכנית התחקירים של אל־ג'זירה: "רב הנסתר על הגלוי". גולשים עזתיים, בעיקר תומכי פת"ח, קשרו בין השידור ההוא לבין חיסול שלושה מתוך ארבעת המופיעים בתמונה.

"חמאס כנראה שלחה את התמונה המטושטשת לאל־ג'זירה, אבל איך ישראל קיבלה את הגרסה הנקייה?" תהה חוקר מצרי בשם מוחמד נור בפוסט שזכה לתפוצה רחבה. נור הציע שלוש אפשרויות: המגיש תאמר אל־משהל (המכונה "אבו ראס מרבע") מסר את המקור לישראל; דליפה מתוך מערכת העריכה של אל־ג'זירה; או מקור בעזה שהעביר לאל־ג'זירה גם את הגרסה הלא־מטושטשת.

בדיון עלה גם תקדים ארגון הטרור 'גוב האריות' משכם, שחוסל בידי כוחות הביטחון הישראלים זמן קצר לאחר ראיון בתוכנית. תומכי פת"ח מציגים זאת כעדות לקשרים הדוקים בין הרשת הקטארית לבין ראשי חמאס, ותוהים אם המודיעין הישראלי עוקב אחרי הקשר הזה.

משתמש אחד שאל: "האם אל ג'זירה תחת מעקב של המוסד?" - ואף רמז כי התנגדות ישראלית להגבלת פעילות הערוץ מקורה בשיקול מודיעיני.

מנגד, מקורות המזוהים עם ארגוני הטרור העזתיים בדגש על חמאס, טוענים כי התמונה שפרסם דובר צה״ל נוצרה על ידי בינה מלאכותית (AI), ומבקשים בכך לצמצם את ההד הציבורי שיצרה.

במרכז העניין עומד כעת מוחמד עודה, היחיד מבין הארבעה שלפי הטענות עדיין בחיים - והוא הופך ליעד מרכזי בשיח. "הוא צריך לתת תשובות… או את ראשו," כתבו גולשים.