שורדת השבי חשפה: "המצאתי לחוטפים כמה בסיסים ומתקניים סודיים"

במהלך שהותה בשבי, התבקשה אליזבט צורקוב, שנחטפה בידי מיליציות שיעיות בעיראק, לכתוב לחוטפיה רשימת אסטרטגיים בישראל - כדי שיוכלו בבוא העת לתקוף אותם. היא הכינה רשימה וגם המציאה כמה אתרים "סודיים". כך היא חשפה היום (שלישי) בציוץ בחשבון שלה ברשת החברתית X.

היא סיפרה את הדברים, בעקבות כתבה שפורסמה ב'הארץ' על התחנה המרכזית בתל אביב, שנמצאת "במבנה שהפך למוקד של פשע", כלשון הכתבה. בכתבה פורט מצבה הקשה של התחנה.

צורקוב שיתפה צילום מסך מתחילת הכתבה וכתבה: "סיפור משעשע מהשבי: בכלא הראשון ליד בגדאד ביקשו ממני החוטפים, מיליציה פרו-איראנית, שאכתוב להם רשימת אתרים צבאיים ואזרחיים ואסטרטגיים בישראל (תיאורטית כדי שיוכלו להפציצם).

"סירוב לשתף פעולה היה מיד גורר עינויים, אז הכנתי להם רשימה של שלל אתרים ידועים כמו הקרייה, נמל חיפה, נמל אשדוד, גלילות. לא כתבתי להם על אתרים שכן הכרתי משירות החובה, אבל המצאתי כמה בסיסים ומתקנים סודיים - למשל בסיס אימונים בתוך ההר של חיריה, ובסיס של פיקוד העורף מתחת לתחנה המרכזית בתל אביב".

היא חתמה בסרקזם: "לצערם של תושבי (ובמיוחד תושבות) דרום תל אביב, האיראנים כנראה לא נפלו בפח והמפגע הציבורי הזה לא הופצץ".