כיכר השבת
דיווח מדאיג

הסיבה לנפילות באילת? "החות'ים פיתחו כטב"מ שחודר את ההגנה הישראלית"

הכטב"ם החדש בעל מבנה שונה, מצויד באמצעים טכנולוגיים שנועדו להטעות מכ"מים ישראליים, ומסוגל לתמרן ולהסתתר טוב יותר | ולמה החות'ים יורים פחות טילים ויותר כטב"מים? (בעולם)

כיכר השבת
4תגובות
הכטב"ם לפני נפילתו (צילום: לפי סעיף 27)

אתר החדשות התימני "Defenseline" דיווח השבוע כי , הפועלים בחסות איראן, הצליחו לפתח דגמים חדשים של כלי טיס בלתי מאוישים וטילים בליסטיים, בעלי יכולת לחדור את מערכות ההגנה האוויריות של ישראל.

על פי הדיווח, מומחים איראנים וגורמים זרים נוספים סייעו לארגון הטרור בהעברת ידע צבאי וטכנולוגיות מתקדמות, ובחודשים האחרונים אף נערכו ניסויים מוצלחים.

החוקר עדנאן אל-ג'בריני, שצוטט באתר, טען כי ביולי האחרון ביצעו החות'ים ניסוי בכלי טיס בלתי מאויש חדש, המשלב מאפיינים של דגמי "סמאד 3" ו"יפו".

לדבריו, הכטב"ם החדש בעל מבנה שונה, מצויד באמצעים טכנולוגיים שנועדו להטעות מכ"מים ישראליים, ומסוגל לתמרן ולהסתתר טוב יותר. בתחילת ספטמבר נערך הניסוי המבצעי הראשון, שהוגדר כהצלחה.

במקביל, דווח כי הארגון השיג התקדמות בתחום שיגור טילים בליסטיים. החות'ים הצליחו להתגבר על תקלות חוזרות בשיגור טילים בעלי ראש קרבי, לאחר הגעת ציוד חדש ומומחים נוספים דרך הים.

לטענת המקורות, מדובר בפריצת דרך שממנה נמנעים החות'ים לחשוף את כל הפרטים, כדי לא לספק לישראל עילה להחריף את תקיפותיה.

באתר ציינו כי בשבועות האחרונים נרשמו שלוש חדירות מוצלחות של כטב"מים לשטח אילת, לעומת כשישה ניסיונות נוספים שסוכלו. מנגד, מדובר במספר שווה כמעט לכלל החדירות המוצלחות של השנתיים האחרונות, מה שמעיד על שיפור ביכולות הארגון. דובר חות'י אף הכריז מוקדם יותר החודש כי העיר אילת "תישאר תחת איום קבוע".

בתגובה לשורת הפגיעות, בהן פגיעות ישירות במבנים ובטרמינל בנמל התעופה רמון, הודיע צה"ל כי השלים גל תקיפות רחב נגד מטרות חות'יות בצנעא, בהן מפקדות, מחסני אמל"ח, מתקני מודיעין ומטה ההסברה הצבאי של הארגון. בצה"ל מסרו כי התקיפות נועדו לפגוע ישירות ביכולות הצבאיות של החות'ים.

באתר "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה בטהרן, הוסיפו כי החות'ים הפחיתו לאחרונה את ירי הטילים והגבירו את השימוש בכטב"מים בשל ירידה בהברחות אמצעי לחימה מאיראן.

סיכולים מוצלחים של כוחות בינלאומיים ושל הצי האמריקני צמצמו את זרימת הרכיבים החיוניים, מה שאילץ את הארגון לשמר את מלאי הטילים האסטרטגי ולהסתמך יותר על כלי טיס בלתי מאוישים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אטום על אירן ,תימן ,טורקיה,קאטר והעולם יפה יותר
בשט
3
רב מאיה עורר על הסרת הסייעתא דשמיא לאחר רדיפת לומדי התורה.
קצת מתבונן
2
זה ג'חנון עם כנפים. מה הפלא רק לייזר יכול עליו.
ט.ג
1
נו למה מחכים!?? ישראל צריכה לתקוף מתקפת מנע
יוס

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר