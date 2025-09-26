אתר החדשות התימני "Defenseline" דיווח השבוע כי החות'ים, הפועלים בחסות איראן, הצליחו לפתח דגמים חדשים של כלי טיס בלתי מאוישים וטילים בליסטיים, בעלי יכולת לחדור את מערכות ההגנה האוויריות של ישראל.

על פי הדיווח, מומחים איראנים וגורמים זרים נוספים סייעו לארגון הטרור בהעברת ידע צבאי וטכנולוגיות מתקדמות, ובחודשים האחרונים אף נערכו ניסויים מוצלחים.

החוקר עדנאן אל-ג'בריני, שצוטט באתר, טען כי ביולי האחרון ביצעו החות'ים ניסוי בכלי טיס בלתי מאויש חדש, המשלב מאפיינים של דגמי "סמאד 3" ו"יפו".

לדבריו, הכטב"ם החדש בעל מבנה שונה, מצויד באמצעים טכנולוגיים שנועדו להטעות מכ"מים ישראליים, ומסוגל לתמרן ולהסתתר טוב יותר. בתחילת ספטמבר נערך הניסוי המבצעי הראשון, שהוגדר כהצלחה.

במקביל, דווח כי הארגון השיג התקדמות בתחום שיגור טילים בליסטיים. החות'ים הצליחו להתגבר על תקלות חוזרות בשיגור טילים בעלי ראש קרבי, לאחר הגעת ציוד חדש ומומחים נוספים דרך הים.

לטענת המקורות, מדובר בפריצת דרך שממנה נמנעים החות'ים לחשוף את כל הפרטים, כדי לא לספק לישראל עילה להחריף את תקיפותיה.

באתר ציינו כי בשבועות האחרונים נרשמו שלוש חדירות מוצלחות של כטב"מים לשטח אילת, לעומת כשישה ניסיונות נוספים שסוכלו. מנגד, מדובר במספר שווה כמעט לכלל החדירות המוצלחות של השנתיים האחרונות, מה שמעיד על שיפור ביכולות הארגון. דובר חות'י אף הכריז מוקדם יותר החודש כי העיר אילת "תישאר תחת איום קבוע".

בתגובה לשורת הפגיעות, בהן פגיעות ישירות במבנים ובטרמינל בנמל התעופה רמון, הודיע צה"ל כי השלים גל תקיפות רחב נגד מטרות חות'יות בצנעא, בהן מפקדות, מחסני אמל"ח, מתקני מודיעין ומטה ההסברה הצבאי של הארגון. בצה"ל מסרו כי התקיפות נועדו לפגוע ישירות ביכולות הצבאיות של החות'ים.

באתר "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה בטהרן, הוסיפו כי החות'ים הפחיתו לאחרונה את ירי הטילים והגבירו את השימוש בכטב"מים בשל ירידה בהברחות אמצעי לחימה מאיראן.

סיכולים מוצלחים של כוחות בינלאומיים ושל הצי האמריקני צמצמו את זרימת הרכיבים החיוניים, מה שאילץ את הארגון לשמר את מלאי הטילים האסטרטגי ולהסתמך יותר על כלי טיס בלתי מאוישים.