העיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט דיווח הבוקר (שישי) על מתיחות חריגה בתוך מנגנוני הביטחון של החות'ים בתימן, המתמודדים עם משבר מנהיגות פנימי בעקבות החיסולים הישראליים והתקיפות בתימן.

לפי הפרסום, היריבויות בתוך הארגון החריפו ומובילות לעימותים ישירים בין בכירי המנגנונים, שמטיחים האשמות הדדיות בריגול ובדליפת מידע רגיש.

במוקד המשבר עומדים עלי חוסיין אל-חות'י – בנו של מייסד הארגון ומפקד "המשטרה הקהילתית" – ועבד אל-חכים אל-ח'יואני, ראש מנגנון הביטחון והמודיעין. לפי הדיווח, שני הצדדים מנהלים מאבקי שליטה המלווים במעצרים של מקורבים ובטענות לחריגה מסמכויות.

אל-ח'יואני מאשים את אל-חות'י בכך שמנגנונו, שאמור היה לפקח על שבטים, מפלגות ואיגודים אזרחיים, מנסה לחדור גם לתחומי המודיעין והביטחון בשל קרבתו הישירה של אל-חות'י למנהיג הארגון עבד אל-מאלכ אל-חות'י.

העיתון מדווח כי חשדות לריגול בתוך שורות החות'ים תרמו לתדלוק המשבר: בכירים מאשימים זה את זה בהדלפת מידע שהוביל לחיסול דמויות מפתח בארגון, ומזהירים כי חוסר האמון עלול להביא לשיתוק מנגנוני הביטחון.

במקביל למשבר הפנימי, החות'ים מנהלים התייעצויות נרחבות בניסיון להקים ממשלה חדשה שתמלא את הוואקום שנוצר לאחר חיסול מרבית חברי "הממשלה" הקודמת של הארגון.

עם זאת, מקורות מציינים כי רבים מהאישים שנשקלים למינויים רשמיים חוששים לשמש בתפקידים פומביים מחשש שייהפכו ליעדים ישירים לתקיפות ישראליות או לסנקציות מערביות.

הדיווח מוסיף כי מספר פוליטיקאים מקומיים המזוהים עם מפלגות שבשליטת החות'ים כבר סירבו להצעות לכהן בתפקידים חדשים. חלקם חוששים מחיסול פיזי, ואחרים מזהירים מהשלכות דיפלומטיות ומכלכליות אם ישתפו פעולה עם הנהגת המורדים.

לטענת פרשנים בתימן, המתיחות הנוכחית חושפת את עומק הקרעים בארגון שנחשב מלוכד יחסית בשנים האחרונות. "מדובר בעימות על מוקדי כוח אך גם בהישרדות אישית", צוטט גורם ביטחוני. "חלק מהבכירים בטוחים שמישהו מבפנים מסייע לישראל לאתר את יעדיה. האשמות בריגול הופכות את כל המערכת לפרנואידית".

הגורמים מעריכים כי מנהיג הארגון עבד אל-מאלכ אל-חות'י ינסה לבלום את המשבר באמצעות הקמת ממשלה מצומצמת שתורכב בעיקר מבני משפחתו ומאנשי אמונו הקרובים ביותר. עם זאת, צעד כזה עלול להחריף עוד יותר את תחושת הקיפוח בקרב סיעות אחרות בארגון ולהעצים את הפילוג הפנימי.

המשבר מתרחש על רקע המשך התקיפות של החות'ים נגד מטרות ישראליות וכלי שיט בים האדום. ישראל מצדה מגבירה את הלחץ על הארגון מתוך הבנה כי פגיעה במוקדי ההנהגה ובמנגנוני הביטחון שלו עשויה לערער את שליטתו בצפון תימן. במערב עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות, במיוחד לנוכח החשש שהקרעים הפנימיים יובילו לאובדן שליטה שיכול להתגלגל לאי יציבות אזורית נוספת.