במסגרת מבצע שאגת הארי, חיזבאללה החליט באיחור קמעא לאיראן ולתקוף את ישראל, בתגובה ישראל מבצעת פעולות מנע בלבנון ולפני זמן קצר (רביעי, פורים), צה"ל הוציא הודעת אזהרה לכל תושבי דרום לבנון.

אל"ם אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, הוציא הודעה לתושבים וכתב: "אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון. פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול כנגדו. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם".

"למען ביטחונכם", נכתב בהודעה: "עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות מטרה".

עוד נכתב: "תושבי דרום לבנון, עליכם לנוע מיידית אל מצפון לנהר הליטאני. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי ולנוע צפונה מעבר לנהר הליטאני. שימו לב כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".