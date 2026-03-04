כיכר השבת
עד הניצחון המוחלט

המלחמה עם חיזבאללה עולה שלב: צה"ל הוציא אזהרה לכל תושבי דרום לבנון

הכתישה בלבנון נמשכת ואף מתעצמת: לפני זמן קצר הוציא צה"ל הודעה באמצעות אביחי אדרעי לכל תושבי דרום לפנות את בתיהם בזמן הקרוב, בשל תקיפות ישראליות קרובות (חדשות מלחמה)

תקיפות בלבנון. ארכיון

במסגרת מבצע שאגת הארי, החליט באיחור קמעא לאיראן ולתקוף את ישראל, בתגובה ישראל מבצעת פעולות מנע ב ולפני זמן קצר (רביעי, פורים), צה"ל הוציא הודעת אזהרה לכל תושבי דרום לבנון.

אל"ם אביחי אדרעי, דובר צה"ל בערבית, הוציא הודעה לתושבים וכתב: "אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון. פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול כנגדו. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם".

"למען ביטחונכם", נכתב בהודעה: "עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות מטרה".

עוד נכתב: "תושבי דרום לבנון, עליכם לנוע מיידית אל מצפון ל. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי ולנוע צפונה מעבר לנהר הליטאני. שימו לב כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר