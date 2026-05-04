גל ההגירה ששוטף את איראן בשבועות האחרונים אינו דומה לשום דבר שהכירו במדינה בעבר. לא מדובר רק בבריחה ממצוקה פוליטית או רדיפה, אלא במאבק הישרדותי על הגישה למשאב הבסיסי ביותר בעידן המודרני: האינטרנט.

לפי הדיווח ב'איראן אינטרנשיונל', מאז סוף חודש פברואר 2026, על רקע העימות הצבאי והמתיחות הביטחונית, השלטונות בטהרן פועלים בשיטתיות לשיבוש וניתוק הגישה לרשת האינטרנט העולמית. עבור מיליוני איראנים, הניתוק הזה אינו רק מטרד של פנאי, אלא גזר דין מוות כלכלי שהופך את הגישה למידע חופשי לסמל המובהק ביותר של אי-שוויון חברתי וכלכלי במדינה.

התוצאה המיידית של המדיניות הזו היא "הגירת חירום" קצרת טווח. אנשי טכנולוגיה, מתכנתים ובעלי עסקים המנהלים קשרים עם שווקים גלובליים, מוצאים את עצמם נאלצים לעזוב את בתיהם לארמניה וטורקיה – מדינות המאפשרות כניסה ללא ויזה או בתנאים מקלים.

עדויות מהשטח מספרות בדיווח על אנשים שהוציאו את כל חסכונותיהם בשביל שהות של חודשיים בירוואן רק כדי לא לאבד חוזי עבודה זרים. המצוקה כה גדולה, עד שישנם דיווחים על אזרחים שמכרו את תכשיטי הזהב של נשותיהם או חפצים מתוך הבית כדי לממן את כרטיסי הטיסה והמחיה בחו"ל, מתוך הבנה שאם לא יתחברו לרשת, הקריירה שלהם תרד לטמיון.

המדיניות השלטונית אינה פוגעת בכולם במידה שווה, וזהו אולי ההיבט המקומם ביותר של המשבר. בעוד הציבור הרחב נדחק להשתמש ברשת הלאומית המוגבלת והמנוטרת, השלטונות יצרו מערכת של "פריבילגיה דיגיטלית". תחת המונח "כרטיסי סים לבנים", מוענקת גישה חופשית ובלתי מסוננת לרשת העולמית עבור גורמים המקורבים למנגנוני הביטחון ולאנשי תקשורת המזוהים עם המשטר.

המטרה ברורה: לאפשר למערך התעמולה הממשלתי להמשיך ולהפיץ את הנרטיב הרשמי ברשתות החברתיות העולמיות, בעוד האזרח הפשוט נותר ב"עלטה דיגיטלית". לצד זאת, התפתח שוק שחור שבו נמכרות חבילות גלישה במחירים מופקעים, המגיעים לעיתים לחמישית מהשכר החודשי הממוצע באיראן עבור גיגה-בייט בודד.

הנזק הכלכלי הכולל למשק האיראני הוא עצום. לפי נתונים ראשוניים של לשכת המסחר האיראנית, המשק מאבד כ-80 מיליון דולר בכל יום שבו האינטרנט משובש. עסקים קטנים המבוססים על רשתות חברתיות קרסו לחלוטין, ומערכות לוגיסטיות שלמות הושבתו.

אולם מעבר למספרים, המחיר האנושי הוא הדרמטי ביותר. משפחות נקרעות כאשר אבות עוזבים את נשותיהם וילדיהם מאחור כדי לעבוד מאיסטנבול ולשלוח כסף הביתה. קשישים איבדו את הקשר עם קרוביהם בחו"ל, ומערכות הבריאות, הנשענות על סנכרון נתונים גלובלי, חוות קשיים בתפקוד השוטף.

עוד דווח כי במסיבת עיתונאים שנערכה לאחרונה, אישרה דוברת הממשלה, פאטמה מוהאג'ראני, את קיומה של מערכת הגישה המועדפת, וכינתה אותה "אינטרנט מקצועי" שנועד לשמור על המשכיות עסקית בזמן חירום. הצהרה זו רק הגבירה את הזעם בציבור, שרואה בכך הודאה רשמית בהפיכת האינטרנט לכלי של שליטה ודיכוי.

ככל שהניתוק מתארך, כך גוברת התחושה בקרב הצעירים האיראנים כי עתידם נגזל מהם. בעוד המטוסים והאוטובוסים ממשיכים להוציא אל מחוץ לגבולות המדינה את ההון האנושי המבריק ביותר שלה, אלו שנשארים מאחור נאלצים להתמודד עם בידוד הולך וגובר ועם שחיקה מתמדת של זכויותיהם הבסיסיות ביותר בעולם המודרני.