כיכר השבת
הפעם יכריעו?

הזעם מבעבע: תושבים באיראן נערכים לגל שני של מחאות נגד המשטר

הפרשן לענייני איראן מעריך כי הטריגרים שהובילו לפרוץ המחאות האחרונות לא שכחו, ועדיין באיראן יש מי שמוכנים להקריב את חייהם עבור הדור הבא. הוא טוען כי למרות שאנשים יודעים שהם עלולים לההירג בהפגנות - הם מוכנים לצאת לרחובות | הוא יודע על אזרחים איראנים ששיגרו צוואות לעיתונאים לפני שהצטרפו למחאות (העולם הערבי)

מהמחאות באיראן בשבוע האחרון

בעוד המשא ומתן בין לארצות הברית נמשך לפי הדיווחים, במדינה הנשלטת בידי האייתוללות המצב רחוק מלהיות רגוע: למרות, ואולי בגלל, הדיכוי האכזרי של המפגינים בשבועות האחרונים - בשטח תושבים באיראן נערכים לגל שני של מחאות.

לא ברור אם אכן המחאות יחודשו, ואם כן מתי ובאיזה היקף - אם יהיו דומים למחאות הענק שפרצו בחודש האחרון, ואם אף יהיו רחבים מכך. ברקע זוכרים כולם את ההרג הסיטונאי של רבבות מפגינים לפי הדיווחים בידי המשטר.

נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, הסביר היום (ראשון) בריאיון בערוץ 14 כי הטריגר שהוביל לפרוץ המחאות הסוערות לפני כחודש לא פג.

לדבריו, "ככל שמסתכלים על כל ההיבטים באיראן - איכות הסביבה, המים, החשמל ואפילו שקיעת הקרקע במקומות רבים באיראן כתוצאה משאיבת מים בלתי מבוקרת, מבינים שהמדינה נחרבת מיום ליום.

"מה שגרם לפרוץ המחאות לאחרונה לא השתנה: הכלכלה על הפנים, המים על הפנים, וכך גם החשמל. מה השתנה כדי שלא יצאו עוד פעם לרחובות?"

הוא סיפר כי הציבור באיראן מודע למחירים שיצטרך לשלם על מחאות, וגם לקראת ההפגנות בסבב הראשון היו רבים שהבינו כי יתכן שישלמו על כך בחייהם.

"יש לי חברים עיתונאים שנמצאים בחו"ל", הוא סיפר, "והם קיבלו צוואות של אנשים כולל תמונות ופרטים מלאים, שהם שהכריזו שהם הולכים (להפגנות) בידיעה שהם לא יחזרו. הם מוכנים להקריב את חייהם כדי שלדור הבא יהיה סיכוי לחיות בארץ שכיום הולכת ונחרבת מיום ליום".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר