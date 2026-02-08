הזעם מבעבע: תושבים באיראן נערכים לגל שני של מחאות נגד המשטר

בעוד המשא ומתן בין איראן לארצות הברית נמשך לפי הדיווחים, במדינה הנשלטת בידי האייתוללות המצב רחוק מלהיות רגוע: למרות, ואולי בגלל, הדיכוי האכזרי של המפגינים בשבועות האחרונים - בשטח תושבים באיראן נערכים לגל שני של מחאות.

לא ברור אם אכן המחאות יחודשו, ואם כן מתי ובאיזה היקף - אם יהיו דומים למחאות הענק שפרצו בחודש האחרון, ואם אף יהיו רחבים מכך. ברקע זוכרים כולם את ההרג הסיטונאי של רבבות מפגינים לפי הדיווחים בידי המשטר.

נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, הסביר היום (ראשון) בריאיון בערוץ 14 כי הטריגר שהוביל לפרוץ המחאות הסוערות לפני כחודש לא פג.

לדבריו, "ככל שמסתכלים על כל ההיבטים באיראן - איכות הסביבה, המים, החשמל ואפילו שקיעת הקרקע במקומות רבים באיראן כתוצאה משאיבת מים בלתי מבוקרת, מבינים שהמדינה נחרבת מיום ליום.

"מה שגרם לפרוץ המחאות לאחרונה לא השתנה: הכלכלה על הפנים, המים על הפנים, וכך גם החשמל. מה השתנה כדי שלא יצאו עוד פעם לרחובות?"

הוא סיפר כי הציבור באיראן מודע למחירים שיצטרך לשלם על מחאות, וגם לקראת ההפגנות בסבב הראשון היו רבים שהבינו כי יתכן שישלמו על כך בחייהם.

"יש לי חברים עיתונאים שנמצאים בחו"ל", הוא סיפר, "והם קיבלו צוואות של אנשים כולל תמונות ופרטים מלאים, שהם שהכריזו שהם הולכים (להפגנות) בידיעה שהם לא יחזרו. הם מוכנים להקריב את חייהם כדי שלדור הבא יהיה סיכוי לחיות בארץ שכיום הולכת ונחרבת מיום ליום".