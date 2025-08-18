יועצו של חמינאי: תפרוץ מלחמה חדשה עם ישראל, עובדים על תכניות

יחיא רחים ספווי, המפקד של משמרות המהפכה והיועץ המקורב למנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, העריך כי צפויה מלחמה נוספת בין ארצו ובין ישראל.

הדברים, אותם אמר הלילה (בין ראשון לשני), פורסמו בערוץ המזוהה עם האופוזיציה באיראן "איראן אינטרנשיונל".

הבכיר מטהרן הוסיף כי ארצו לא נמצאת במצב ששל הפסקת אש אלא במצב של מלחמה, וכי השקט שישנו כעת יכול לקרוס בכל רגע. "אין הסכמים בין המדינות והמלחמה יכולה להתחדש, ואולי אחריה לא יהיו עוד מלחמות".

הוא גם שיגר מסר מאיים ולפיו תהיה תגובה "חזקה בהרבה" לכל תקיפה כנגד איראן. "כמו בטבע", הוא הוסיף ואמר, "החלשים נרמים בסוף, ולכן איראן חייבת להתחזק. ארצות הברית וישראל מאמינות ששלום מוכרח לבוא מתוך כוח.

"אנחנו צריכים לחזק את מערכת הטילים, הטכב"מים והסייבר ההתקפי שלנו, ואנו עובדים על תכניות לשם כך, מול מספר תרחישים, ומתכוננים גם לתרחיש הגרוע ביותר".

ביום שישי האחרון חשף הפרשן נדב איל בטורו בידיעות אחרונות כי איראן פועלת בשבועות האחרונים להחזרת יכולות הטילים האסטרטגיים שלה, שנפגעו משמעותית במלחמה האחרונה מול ישראל, וזאת באמצעות שיתוף פעולה גובר עם סין.

על פי הדיווח, מדובר בעיקר במערך טילי הקרקע־קרקע, שנחשב בעיני ההנהגה בטהרן לאיום המרכזי על ישראל, ושחווה פגיעה קשה במהלך 'עם כלביא'.

לדברי איל, לאחר התבוסה המביכה שספגה ההגנה האווירית האיראנית בתחילת הלחימה – יעד ההשמדות הראשון של חיל האוויר – מתמקדים כעת בטהרן בשני נתיבים מרכזיים: האחד, ניסיון להשיג מערכות הגנה אוויריות חדשות, אולי אף מרוסיה; השני, שיקום מאסיבי של יכולת הטק"ק, באופן שיחזיר לאיראן יכולת להרתיע את ישראל באופן עצמאי.

במערב מעריכים כי המסקנה המרכזית של האייתוללות היא שאין לסמוך על שלוחים – במיוחד לאחר שחיזבאללה אכזב פעמיים: גם כשהובס בזירה הצפונית וגם כשנמנע מהתערבות במלחמת ישראל־איראן, למרות בקשות מטהרן.

הקשרים עם סין, לפי הדיווח, אינם חדשים. בייג'ינג כבר סיפקה לאיראן ציוד צבאי מסוים לאחר התקיפה המוגבלת של ישראל באוקטובר 2024, אך כעת מדובר בקשר רחב בהרבה, שעשוי לכלול סיוע ממשי לשיקום יכולת טילי הקרקע־קרקע.

בכירים בישראל אומרים כי "הכוונות הסיניות לא ברורות לגמרי. העברנו מסרים בהירים לבייג'ינג, וסין אינה מאשרת שתסייע, אך הנושא מטריד מאוד, וייתכנו לו משמעויות אסטרטגיות".

באופן חריג, סוגיית תוכנית הגרעין – שבמשך שנים הייתה יעד העל של המשטר השיעי – נדחקת בינתיים לשוליים, בעקבות המהלומה האנושה שהנחיתו עליה אמ"ן וחיל האוויר הישראלי.

בטהרן מבינים כי איום טילים עצמאי ומבוסס הוא יעד מיידי יותר להשגה, ויכול להחזיר לה משקל בזירה האזורית והבינלאומית.