משרד הפנים של כווית הודיע ביום רביעי על מעצרם של עשרה אזרחים, חברי קבוצת טרור המזוהה עם ארגון חיזבאללה, שתכננו לבצע פיגועים נגד מתקנים ותשתיות חיוניות במדינה. זהו התא השני המזוהה עם הארגון שנחשף השבוע. ביום שני נעצרו 16 בני אדם נוספים, 14 כוויתים ושני אזרחים לבנונים, שתכננו "מזימת חבלה" וניסו לגייס פעילים נוספים

במסגרת הפעילות הביטחונית, הרשויות פשטו על מקומות המסתור ותפסו ציוד רב הכולל רחפני צילום, אמצעי תקשורת בקוד מורס, כלי נשק, דגלי חיזבאללה ותמונות של מנהיגי הארגון ואיראן. המעצרים מתרחשים על רקע הסלמה ביטחונית רחבה, במסגרתה סופגת המדינה התקפות יומיומיות מצד קבוצות הנתמכות על ידי טהראן.