דרמה במפרץ: סוכל פיגוע טרור נגד תשתיות חיוניות בכווית; עשרה חברי חיזבאללה נעצרו

בעוד המתיחות באזור מגיעה לשיא, כוחות הביטחון של כווית הצליחו לחשוף ולבלום תא טרור שני בתוך ימים ספורים, המזוהה עם ארגון חיזבאללה | המעצרים חושפים דפוס רחב ומדאיג של פעילות חבלנית הנתמכת על ידי איראן המאיימת על יציבות המפרץ כולו (העולם הערבי)

סיכול הפיגוע בכווית
סיכול הפיגוע בכווית
סיכול הפיגוע בכווית (צילום: רשתות חברתיות )

משרד הפנים של כווית הודיע ביום רביעי על מעצרם של עשרה אזרחים, חברי קבוצת טרור המזוהה עם ארגון , שתכננו לבצע פיגועים נגד מתקנים ותשתיות חיוניות במדינה. זהו התא השני המזוהה עם הארגון שנחשף השבוע. ביום שני נעצרו 16 בני אדם נוספים, 14 כוויתים ושני אזרחים לבנונים, שתכננו "מזימת חבלה" וניסו לגייס פעילים נוספים

במסגרת הפעילות הביטחונית, הרשויות פשטו על מקומות המסתור ותפסו ציוד רב הכולל רחפני צילום, אמצעי תקשורת בקוד מורס, כלי נשק, דגלי חיזבאללה ותמונות של מנהיגי הארגון ואיראן. המעצרים מתרחשים על רקע הסלמה ביטחונית רחבה, במסגרתה סופגת המדינה התקפות יומיומיות מצד קבוצות הנתמכות על ידי טהראן.

המתיחות הגיעה לנקודת רתיחה כאשר אמיר כווית תקף בחריפות את איראן וכינה את פעולותיה "ברוטליות", זאת לאחר ששני אנשי צוות רפואי נפצעו מרסיסים בשטח המדינה. בעוד שארגון חיזבאללה הכחיש כי העצורים נמנים עם שורותיו, גורמי ביטחון בכווית מדגישים כי סיכול התאים משקף את המאבק המתמשך בטרור האיראני המנסה לערער את ריבונותן של מדינות המפרץ.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

