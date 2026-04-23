סימני שאלה מרחפים סביב גורלו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי. בעוד המזרח התיכון כולו דרוך לקראת התפתחויות מדיניות וביטחוניות מול הרפובליקה האסלאמית, ישנן ההערכות במערב ובקרב גורמים בישראל כי ייתכן ומצבו הבריאותי של חמינאי חמור מכפי שמפורסם, ואולי אף גרוע מכך.

הדיווחים האחרונים שמתפרסמים, מעלים סימנים של הסתרה מכוונת מצד המשטר האיראני, המנסה לשדר "עסקים כרגיל" בעוד שמאחורי הקלעים מתחוללת דרמה של ממש.

הפרשן עמית סגל התייחס לנושא היום (חמישי) בחדשות 12 וציין כי הדיווחים על מצבו של חמינאי מעוררים תמיהה רבה, במיוחד לאור העובדה שכל המקורות למידע מגיעים מתוך איראן עצמה.

לדברי סגל, הדיווחים מדברים על כך שחמינאי סובל מפציעות קשות, כולל קטיעת רגל וצורך בניתוח פלסטי מורכב בפניו, אך הוא מסרב לעבור את הטיפולים הנדרשים מחשש שמקומו ייחשף. לפי דיווח בניו יורק טיימס היום, נשיא איראן, שהוא גם רופא בהכשרתו, הוא זה שמטפל בו – פרט שמוסיף נופך של מסתורין וחשדנות לכל האירוע.

החשד המרכזי שעולה הוא האם חמינאי עדיין בחיים, או שמא מדובר במצג שווא שנועד לשמר את יציבות המשטר בתקופה כה רגישה. סגל הסביר כי בישראל ישנם גורמים המטילים ספק רב בדיווחים האיראניים: "בהנחה שנשיא איראן לא חלק את המידע, כדאי להעלות בראש עוד אפשרות אחת – שיכול להיות שהוא איננו איתנו. זאת אפשרות שיש בישראל מי שדוגלים בה. אין להם ראיות לזה, אבל הם אומרים: 'תראו, כל המידע על קיומו נשען על מקורות מסדר גודל משני'".

נקודה נוספת שמעוררת חשד היא התנהלותו של הדרג המדיני באיראן, שנראה כמי שפועל לעיתים בניגוד להנחיות המוכרות של המנהיג העליון. סגל ציין כי נשיא איראן, בביקורו האחרון בפקיסטן, הפגין "קשיחות וטירוף פונדמנטליסטי", אך בד בבד חרג מהנחיה יסודית של חמינאי שלא לשאת ולתת בנושאים מסוימים.

"האם אתה מרשה לעצמך לעשות משהו בניגוד לעמדת המנהיג, או שאולי אתה חושב שיש סיכוי סביר שההוראה הזאת בכלל לא הגיעה מהמנהיג, כי המנהיג לא יכול להעביר אותה או שהוא פשוט לא קיים?", תהה סגל.

לסיכום, נראה כי עד שלא תתקבל הוכחה חותכת וברורה לקיומו של חמינאי, השמועות ימשיכו להכות גלים: "כדאי להעריך בראש גם את הדבר הזה, עד שלא נראה אותו מחזיק את העיתון של היום. ואני חושב שעוד ייקח זמן עד שזה יקרה", סיכם סגל.

משטרים דיקטטוריים נוטים להסתיר את מותם של מנהיגיהם במשך ימים ואף שבועות כדי להיערך למאבקי הירושה, וייתכן שזהו בדיוק המצב כעת בטהרן.