בחדרי הפאר של נשיא ארה"ב באחוזת מאר-א-לאגו, מקום שבו נחתמים ונרקמים מהלכים מדיניים חובקי עולם, התרחש השבוע מפגש שעורר סערה לא בגלל המילים שנאמרו בו, אלא בגלל פרט קטן ומצמרר שנח על השולחן.

בפגישה בין הנשיא דונלד טראמפ למארק סבאיה, דמות דומיננטית מדטרויט ואיש עסקים המקורב אליו מאוד. לפני שלושה חודשים טראמפ מינה את סבאיה לתפקיד השליח המיוחד של ארה"ב לרפובליקה של עיראק. טראמפ שיבח את "הבנתו העמוקה" של סבאיה ביחסי ארה"ב-עיראק ואת קשריו באזור, וציין כי הוא יהיה המפתח לקידום האינטרסים האמריקאיים.

בתמונה שפורסמה, לצד מטבעות הוקרה המונחים כבדרך אגב על השולחן, נראה בבירור שטר עיראקי ישן הנושא את דיוקנו של הדיקטטור המודח, סדאם חוסיין.

נוכחותו של השטר, המציג את פניו של האיש שהיה אויב מר של ארה"ב והודח בפלישה עקובת מדם, גרמה לרבים לתהות: מה המסר שמסתתר מאחורי הבחירה להניח אותו שם?

האם מדובר במזכרת היסטורית תמימה? נוסטלגיה לימים של "יציבות" כוחנית במזרח התיכון? או אולי מסר סמוי וחד לגבי עתידה של עיראק תחת הממשל החדש?

סבאיה אינו שליח שגרתי. הוא תואר כ"איש של טראמפ בכל רמ"ח איבריו", תומך פיננסי נלהב שסייע לנשיא להשיג אחוזי הצבעה שוברי שיאים בקרב הקהילה המוסלמית-אמריקאית במישיגן במהלך הקמפיין. הוא כבר אירח בעבר אירועים ברוח טראמפ ואף ביקר במאר-א-לאגו פעמים רבות, אך המשימה הנוכחית שלו היא המורכבת מכולן: חיזוק הקשרים הדיפלומטיים בין וושינגטון לבגדאד.