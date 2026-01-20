כיכר השבת
הון ושלטון

על השולחן במאר-א-לאגו: מה עשה סדאם חוסיין על שולחנו של טראמפ?

מה עושה שטר עם דיוקנו של הדיקטטור המודח סדאם חוסיין על שולחנו של דונלד טראמפ במאר-א-לאגו? | המפגש עם השליח המיוחד החדש לעיראק חשף פרט מפתיע שהצית גל של ספקולציות והיחס של טראמפ למזרח בתיכון (העולם הערבי)

טראמפ והשליח המיוחד לעיראק והשטר הישן (צילום: רשתות חברתיות)

בחדרי הפאר של נשיא ארה"ב באחוזת מאר-א-לאגו, מקום שבו נחתמים ונרקמים מהלכים מדיניים חובקי עולם, התרחש השבוע מפגש שעורר סערה לא בגלל המילים שנאמרו בו, אלא בגלל פרט קטן ומצמרר שנח על השולחן.

בפגישה בין הנשיא למארק סבאיה, דמות דומיננטית מדטרויט ואיש עסקים המקורב אליו מאוד. לפני שלושה חודשים טראמפ מינה את סבאיה לתפקיד השליח המיוחד של ארה"ב לרפובליקה של עיראק. טראמפ שיבח את "הבנתו העמוקה" של סבאיה ביחסי ארה"ב-עיראק ואת קשריו באזור, וציין כי הוא יהיה המפתח לקידום האינטרסים האמריקאיים.

בתמונה שפורסמה, לצד מטבעות הוקרה המונחים כבדרך אגב על השולחן, נראה בבירור שטר עיראקי ישן הנושא את דיוקנו של הדיקטטור המודח, סדאם חוסיין.

נוכחותו של השטר, המציג את פניו של האיש שהיה אויב מר של ארה"ב והודח בפלישה עקובת מדם, גרמה לרבים לתהות: מה המסר שמסתתר מאחורי הבחירה להניח אותו שם?

האם מדובר במזכרת היסטורית תמימה? נוסטלגיה לימים של "יציבות" כוחנית במזרח התיכון? או אולי מסר סמוי וחד לגבי עתידה של עיראק תחת הממשל החדש?

סבאיה אינו שליח שגרתי. הוא תואר כ"איש של טראמפ בכל רמ"ח איבריו", תומך פיננסי נלהב שסייע לנשיא להשיג אחוזי הצבעה שוברי שיאים בקרב הקהילה המוסלמית-אמריקאית במישיגן במהלך הקמפיין. הוא כבר אירח בעבר אירועים ברוח טראמפ ואף ביקר במאר-א-לאגו פעמים רבות, אך המשימה הנוכחית שלו היא המורכבת מכולן: חיזוק הקשרים הדיפלומטיים בין וושינגטון לבגדאד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר