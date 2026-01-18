כיכר השבת
גרינלנד על המפה

טראמפ איים על אירופה - והחיילים שנשלחו ל'משימת סיור' ברחו | צפו

מייד לאחר הודעת נשיא ארצות הברית בנוגע למכסים אפשריים על אירופה, כוח של 15 חיילים שצבא גרמניה שלח למשימות סיור בגרינלנד עזב את האי באופן בהול | טראמפ הודיע אתמול כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על שורה של מדינות אירופיות, אם דנמרק לא תסכים למה שכינה “רכישה מלאה ומוחלטת” של גרינלנד על ידי ארצות הברית (בעולם)

החיילים חוזרים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

פחות מיממה אחרי הודעת נשיא בנוגע למכסים אפשריים על אירופה בגין התנגדותם לרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב, כוח של 15 חיילים שצבא גרמניה שלח למשימות סיור בגרינלנד עזב את האי באופן בהול.

העזיבה הפתאומית קרתה לאחר שרק אתמול דווח כי הם צפויים להאריך את שהותם במקום, כך דווח ב'בילד'.

כזכור,  הודיע אתמול כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על שורה של מדינות אירופיות, אם דנמרק לא תסכים למה שכינה “רכישה מלאה ומוחלטת” של גרינלנד על ידי ארצות הברית.

הדברים עוררו תגובות חריפות באירופה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי המכסים שעליהם הכריז טראמפ אינם מקובלים ואין להם מקום בהקשר הנוכחי. לדבריו, אירופה תגיב "בצורה מתואמת ומאוחדת". הוא הבהיר כי איומים או ניסיונות הפחדה לא ישפיעו על עמדת מדינות אירופה, לא בכל הנוגע לאוקראינה ולא בסוגיית גרינלנד.

האיום הגיע לאחר שכוחות ממספר מדינות אירופיות הגיעו לגרינלנד למשימה קצרה של יומיים במטרה "לחזק את ההגנה על השטח", ברקע הצהרות הנשיא על רכישת המדינה. צרפת, גרמניה, שוודיה ונורווגיה השתתפו בתרגיל שמטרתו הייתה באופן רשמי "להדגים את היכולת לפרוס כוחות צבאיים במהירות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר