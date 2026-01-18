פחות מיממה אחרי הודעת נשיא ארצות הברית בנוגע למכסים אפשריים על אירופה בגין התנגדותם לרכישת גרינלנד על ידי ארה"ב, כוח של 15 חיילים שצבא גרמניה שלח למשימות סיור בגרינלנד עזב את האי באופן בהול.

העזיבה הפתאומית קרתה לאחר שרק אתמול דווח כי הם צפויים להאריך את שהותם במקום, כך דווח ב'בילד'.

כזכור, טראמפ הודיע אתמול כי בכוונתו להטיל מכסים בגובה 10% על שורה של מדינות אירופיות, אם דנמרק לא תסכים למה שכינה “רכישה מלאה ומוחלטת” של גרינלנד על ידי ארצות הברית.

הדברים עוררו תגובות חריפות באירופה. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי המכסים שעליהם הכריז טראמפ אינם מקובלים ואין להם מקום בהקשר הנוכחי. לדבריו, אירופה תגיב "בצורה מתואמת ומאוחדת". הוא הבהיר כי איומים או ניסיונות הפחדה לא ישפיעו על עמדת מדינות אירופה, לא בכל הנוגע לאוקראינה ולא בסוגיית גרינלנד.

האיום הגיע לאחר שכוחות ממספר מדינות אירופיות הגיעו לגרינלנד למשימה קצרה של יומיים במטרה "לחזק את ההגנה על השטח", ברקע הצהרות הנשיא על רכישת המדינה. צרפת, גרמניה, שוודיה ונורווגיה השתתפו בתרגיל שמטרתו הייתה באופן רשמי "להדגים את היכולת לפרוס כוחות צבאיים במהירות".