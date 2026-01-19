כיכר השבת
אצבע בעין לטראמפ

דרמה בגרינלנד: כוחות אירופיים ראשונים נחתו באי - מסר מהדהד לבית הלבן

בעוד ממשל טראמפ ממשיך להצהיר על כוונתו לרכוש או להשתלט על האי האסטרטגי, אירופה מחשבת מסלול מחדש: כוח צבאי ראשון, הפועל מחוץ למסגרת נאט"ו, נחת בנוק | האם אנחנו בדרך לעימות חזיתי בין וושינגטון לבעלות בריתה הוותיקות? (חדשות בעולם)

כוחות צבא דנים נוספים הגיעו לגרינלנד , כאשר מדינות אירופה מתחילות לחזק את עמדותיהן באי (צילום: רשתות חברתיות)

המתח בקוטב הצפוני עולה מדרגה: מטוס תובלה מסוג C-130J של חיל האוויר הדני נחת אמש בנמל התעופה "נוק", כשהוא נושא עמו את חלוץ הכוחות האירופיים המגיעים לגרינלנד.

באמצע החודש, חשבון הטוויטר הרשמי של הבית הלבן העלה תמונה שטלטלה את הקהילה הבינלאומית: מזחלות כלבים בלב השלג, הניצבות בפני צומת דרכים גורלי. בצד אחד, הדרך מובילה אל הבית הלבן תחת דגל ; בצד השני, אל עבר עתיד קודר הנשלט על ידי דגלי רוסיה וסין. הכותרת הייתה חדה: לאן, צועדת גרינלנד?

המהלך, שמוגדר כרגע כ"סמלי", מהווה קריאת תיגר ישירה על הצהרותיו החוזרות ונשנות של נשיא ארה"ב, , לפיהן גרינלנד חייבת לעבור לידיים אמריקאיות מסיבות של "ביטחון כלכלי ולאומי".

הכוח החדש אינו פועל תחת חסות נאט"ו (NATO), צעד שנועד להדגיש כי מדינות אירופה מוכנות להגן על האי גם באופן עצמאי. המהלך מגיע לאחר פגישה טעונה בבית הלבן בין סגן הנשיא ג'יי.די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו לבין נציגי דנמרק וגרינלנד, פגישה שהסתיימה ללא הבנות.

הציוץ של הבית הלבן (צילום: מסך)

"השאיפה האמריקאית להשתלט על גרינלנד נותרה בעינה," הצהירה היום (שני) ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן. היא הבהירה כי קיים "חוסר הסכמה יסודי" בין המדינות, וכי גרינלנד אינה עומדת למכירה.

למרות שהמספרים נראים כרגע קטנים, מדובר בכוחות עילית שנועדו להכשיר את הקרקע לתרגילים רחבי היקף בהמשך השנה.

הכוח הצרפתי מונה כ-15 מומחי לוחמה הררית. גרמניה שלחה צוות סיור של 13 קצינים. נורבגיה ושבדיה שיגרו קציני קישור ותכנון, וגם בריטניה שלחה נציג צבאי בכיר להטמעה בכוח.

הבית הלבן טוען כי הבעלות האמריקאית על גרינלנד היא החלופה היחידה למניעת השתלטות של רוסיה או סין על המשאבים הטבעיים האדירים של האי. מנגד, במוסקבה מכנים את הטענות האמריקאיות כ"היסטריה נגד הקרמלין" ומזהירים מפני הסלמה באזור.

החשש הגדול בבירות אירופה הוא שמשבר גרינלנד יערער את יסודות ברית נאט"ו כולה. אם ארה"ב תבחר בצעדים חד-צדדיים כדי להשיג שליטה על האי, הברית הצבאית החזקה בעולם עלולה למצוא את עצמה בנקודת שבירה היסטורית.

כרגע, כ-200 חיילים אמריקאים מוצבים באי, לצד בסיס החלל האסטרטגי "פיטופיק" (Pituffik). כניסת הכוחות האירופיים משנה את המשוואה בשטח. האם מדובר בתחילתו של ריבונות אירופית מחוזקת, או בזרז לעימות צבאי-דיפלומטי חסר תקדים בין וושינגטון לאירופה? התשובות עשויות להתקבל כבר בסוף השבוע הקרוב, עם החלטת הולנד האם להצטרף לכוח המשימה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

