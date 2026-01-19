נשיא ארה"ב החריף הלילה (שני) את הטון סביב כוונתו להשתלט על גרינלנד, כשהוא לועג להגנה הדנית על האי ומציב אולטימטום כלכלי לבעלות הברית: "לא רוצה את רוסיה וסין כשכנות".

"הגיע הזמן, וזה ייעשה!!!" – כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהצהרה תוקפנית ב-X' המבהירה כי כוונתו לבצע "רכישה מלאה ומוחלטת" של הטריטוריה הדנית גרינלנד אינה נתונה לדיון.

טראמפ הבהיר כי ארצות הברית לא תשלים עוד עם מה שהוא מכנה "חוסר היכולת של דנמרק" לבלום את החדירה הרוסית והסינית לאזור הקוטב הצפוני.

בשבת, לעג טראמפ למערך ההגנה הדני על האי הגדול בעולם: "הם מחזיקים כרגע בשתי מזחלות כלבים כהגנה, אחת מהן נוספה רק לאחרונה", כתב הנשיא והוסיף כי דנמרק ובעלות בריתה יצרו "רמת סיכון שאינה בת קיימא" עבור שלום העולם.

טראמפ הדגיש כי נאט"ו חייבת להבין שנוכחות סינית או רוסית בגרינלנד היא קו אדום עבורו: "אני אוהב את האנשים בסין וברוסיה, אבל אני לא רוצה אותם כשכנות בגרינלנד. זה לא הולך לקרות".

סין הגיבה לטענותיו של טראמפ כי סין מתכננת השתלטות על האי: "החוק הבינלאומי, המבוסס על מטרות ועקרונות מגילת האו"ם, הוא הבסיס לסדר הבינלאומי הנוכחי ויש לשמור עליו."

אנו קוראים לארצות הברית להפסיק להשתמש במה שמכונה 'האיום הסיני' כתירוץ לקידום האינטרסים שלה."

כדי לאכוף את דרישתו, הציב טראמפ איום כלכלי ישיר על שמונה מדינות אירופיות, בהן בריטניה, צרפת וגרמניה. לפי תוכניתו, אם מדינות אלו ימשיכו להתנגד למהלך האמריקני, יוטלו עליהן מכסי יבוא בגובה 10% כבר ב-1 בפברואר, שיעלו ל-25% ביוני. טראמפ הציג זאת כדרישה לתשלום על עשורים של הגנה אמריקנית: "הגיע הזמן שדנמרק תחזיר, למרות כל מה שעשינו עבורם במשך עשורים". הוא סיכם כי ארצות הברית פתוחה למשא ומתן מיידי כדי להסדיר את העברת השליטה.

בתגובה לדברים, הודיע ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כי הטלת מכסים על בעלות ברית היא "טעות", והוא צפוי לשאת נאום בנושא הבוקר מדאונינג סטריט.

סטארמר חשף כי שוחח אתמול עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בטלפון וכי הוא מסר לו את הדברים.

גם בתוך דנמרק נרשמה התנגדות עזה; ראש הממשלה מטה פרדריקסן הצהירה כי "אירופה לא תהיה נתונה לסחיטה", בעוד שנתונים מגרינלנד מצביעים על כך שרוב מוחלט של התושבים (85%) מתנגדים למעבר לריבונות אמריקנית.