כיכר השבת
ממאן להתנחם

"אין פרס - אין שלום": המכתב הנעלב של טראמפ שמזעזע את העולם

במכתב חסר תקדים ששלח טראמפ לראש ממשלת נורווגיהש דלף ועורר סערה דיפלומטית, הנשיא ארה"ב קושר בין אי-זכייתו בפרס נובל לשלום לבין דרישתו התוקפנית להשתלטות על גרינלנד | טראמפ כתב: "העולם אינו בטוח ללא שליטה מלאה שלנו" (חדשות בעולם)

טראמפ מקבל את הפרס נובל לשלום ממנהיגת האופוזיציה של ונצואלה (צילום: הבית הלבן)

העולם הדיפלומטי נותר פעור פה הבוקר (שני), עם חשיפת תוכנו של מכתב רשמי ששלח נשיא ארה"ב, , לראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאהר סטיורה. המכתב, שמתפרסם על רקע איומי מכסים חריפים על בעלות בריתה של ארה"ב, חושף הצצה נדירה ודרמטית למניעים מאחורי מדיניות החוץ של הנשיא.

טראמפ פותח את המכתב בטון אישי ונוקב, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי נורווגיה על כך שלא הוענק לו פרס נובל לשלום, למרות טענתו כי פעל לסיום שמונה מלחמות במהלך כהונתו.

טראמפ כתב:

"יונאס היקר, "בהתחשב בכך שארצך החליטה לא להעניק לי את פרס נובל לשלום על כך שעצרתי 8 מלחמות ויותר, אינני מרגיש עוד מחויב לחשוב אך ורק על שלום".

טראמפ הוסיף:

כי למרות שהשלום יישאר דומיננטי, כעת הוא חופשי לחשוב על "מה שטוב וראוי עבור ארצות הברית של אמריקה".

התבטאות זו מגיעה למרות העובדה שממשלת נורווגיה אינה מעורבת כלל בבחירת חתני הפרס, המוחלטת על ידי ועדה עצמאית.

המכתב לא עוצר בפרס הנובל. טראמפ עובר לתקוף ישירות את הריבונות של דנמרק על גרינלנד, בטענה שהיא אינה מסוגלת להגן על השטח מפני רוסיה וסין. לטענתו, הזכות של דנמרק על האי מבוססת רק על "סירה שנחתה שם לפני מאות שנים", בעוד שגם לארה"ב היו סירות שנחתו שם.

בשיאו של המכתב, טראמפ קובע נחרצות:

"עשיתי עבור נאט"ו יותר מכל אדם אחר מאז הקמתה, וכעת נאט"ו צריכה לעשות משהו עבור ארצות הברית. העולם אינו בטוח אלא אם כן תהיה לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד. תודה! הנשיא DJT".

הסערה סביב המכתב מתעצמת לנוכח אירועי השבוע האחרון, בהם מנהיגת האופוזיציה של ונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, העניקה לטראמפ את מדליית פרס הנובל האישית שלה כמחווה על סיועו במאבק נגד הדיקטטורה בארצה. טראמפ קיבל את המדליה בחדר הסגלגל בגאווה רבה, למרות הבהרת ועדת הפרס כי לא ניתן להעביר את הכבוד וההכרה לאדם אחר.

בפוסטים ברשת החברתית שלו, Truth Social, המשיך טראמפ בקו התוקפני: "סיימתי לבדי 8 מלחמות, ונורווגיה, חברה בנאט"ו, בחרה בטיפשותה שלא להעניק לי את פרס נובל לשלום".

מנהיגי אירופה, ובהם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הביעו התנגדות נחרצת לאיומי המכסים של טראמפ שנועדו לכפות את מכירת גרינלנד, וכינו את המהלך כ"שגוי לחלוטין". בעוד שטראמפ טוען כי דנמרק נכשלה בהרחקת האיום הרוסי מגרינלנד במשך עשרים שנה, מנהיגי אירופה מדגישים כי גרינלנד כבר מכוסה תחת הסכם ההגנה הקולקטיבי של נאט"ו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר