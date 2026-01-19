"אין פרס - אין שלום": המכתב הנעלב של טראמפ שמזעזע את העולם

העולם הדיפלומטי נותר פעור פה הבוקר (שני), עם חשיפת תוכנו של מכתב רשמי ששלח נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאהר סטיורה. המכתב, שמתפרסם על רקע איומי מכסים חריפים על בעלות בריתה של ארה"ב, חושף הצצה נדירה ודרמטית למניעים מאחורי מדיניות החוץ של הנשיא.

טראמפ פותח את המכתב בטון אישי ונוקב, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי נורווגיה על כך שלא הוענק לו פרס נובל לשלום, למרות טענתו כי פעל לסיום שמונה מלחמות במהלך כהונתו.

טראמפ כתב:

"יונאס היקר, "בהתחשב בכך שארצך החליטה לא להעניק לי את פרס נובל לשלום על כך שעצרתי 8 מלחמות ויותר, אינני מרגיש עוד מחויב לחשוב אך ורק על שלום".

נשק יום הדין: התגובה הקיצונית שאירופה יכולה לנקוט נגד טראמפ בני סולומון | 11:50

טראמפ הוסיף:

כי למרות שהשלום יישאר דומיננטי, כעת הוא חופשי לחשוב על "מה שטוב וראוי עבור ארצות הברית של אמריקה".

התבטאות זו מגיעה למרות העובדה שממשלת נורווגיה אינה מעורבת כלל בבחירת חתני הפרס, המוחלטת על ידי ועדה עצמאית.

המכתב לא עוצר בפרס הנובל. טראמפ עובר לתקוף ישירות את הריבונות של דנמרק על גרינלנד, בטענה שהיא אינה מסוגלת להגן על השטח מפני רוסיה וסין. לטענתו, הזכות של דנמרק על האי מבוססת רק על "סירה שנחתה שם לפני מאות שנים", בעוד שגם לארה"ב היו סירות שנחתו שם.

בשיאו של המכתב, טראמפ קובע נחרצות:

"עשיתי עבור נאט"ו יותר מכל אדם אחר מאז הקמתה, וכעת נאט"ו צריכה לעשות משהו עבור ארצות הברית. העולם אינו בטוח אלא אם כן תהיה לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד. תודה! הנשיא DJT".

הסערה סביב המכתב מתעצמת לנוכח אירועי השבוע האחרון, בהם מנהיגת האופוזיציה של ונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, העניקה לטראמפ את מדליית פרס הנובל האישית שלה כמחווה על סיועו במאבק נגד הדיקטטורה בארצה. טראמפ קיבל את המדליה בחדר הסגלגל בגאווה רבה, למרות הבהרת ועדת הפרס כי לא ניתן להעביר את הכבוד וההכרה לאדם אחר.

בפוסטים ברשת החברתית שלו, Truth Social, המשיך טראמפ בקו התוקפני: "סיימתי לבדי 8 מלחמות, ונורווגיה, חברה בנאט"ו, בחרה בטיפשותה שלא להעניק לי את פרס נובל לשלום".

מנהיגי אירופה, ובהם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, הביעו התנגדות נחרצת לאיומי המכסים של טראמפ שנועדו לכפות את מכירת גרינלנד, וכינו את המהלך כ"שגוי לחלוטין". בעוד שטראמפ טוען כי דנמרק נכשלה בהרחקת האיום הרוסי מגרינלנד במשך עשרים שנה, מנהיגי אירופה מדגישים כי גרינלנד כבר מכוסה תחת הסכם ההגנה הקולקטיבי של נאט"ו.