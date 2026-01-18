דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הזהירה את מנחה "CBS Evening News" טוני דוקופיל כי הריאיון שערך השבוע עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חייב להתפרסם במלואו, אחרת הרשת עלולה למצוא את עצמה מואשמת בתביעה נוספת.

הניו יורק טיימס השיג הקלטה מהרגעים שלאחר הריאיון עם טראמפ במישיגן ביום שלישי, שבהם נשמעה לוויט מזהירה בשם הנשיא שלא לקצר את הריאיון. "הוא אמר, 'תוודאו שלא חותכים את הריאיון, תוודאו שהוא יוצג במלואו'," אמרה לוויט, לפי ההקלטה. דוקופיל השיב, "כן, אנחנו עושים את זה, כן." לוויט הוסיפה, "אם זה לא יוצג במלואו, אנחנו נגיש נגדכם תביעה עד הסוף."

כמה מעובדי CBS שהיו נוכחים באותו רגע סברו כי הדברים נאמרו בהומור. דוקופיל השיב בחיוך, "הוא תמיד אומר את זה!" והמפיקה הראשית קים הארווי אמרה, "אוקי, נהדר!".

דוברי הרשת ציינו בעקבות פרסום ההקלטה כי מהרגע שנקבע הריאיון, קיבלו החלטה עצמאית לשדר אותו ללא עריכה ובמלאו, והריאיון שודר במלואו באותו לילה. לוויט אמרה לניו יורק טיימס, "העם האמריקאי ראוי לצפות בראיונות המלאים של הנשיא טראמפ, ללא עריכות וללא קיצוצים. ותראו – הראיון שודר במלואו."

טראמפ כבר הצליח לתבוע את CBS News בעבר על ראיון בתוכנית "60 דקות" עם סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס לפני הבחירות לנשיאות 2024. התביעה עסקה בעריכת הריאיון ושידורו בשני לילות שונים, כשטראמפ טען כי מדובר בהתערבות בבחירות. CBS הגיעה אז בסופו של דבר להסדר עם טראמפ.