העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח היום (שישי) כי סוכל ניסיון התנקשות בנשיא סוריה, אחמד א-שרע. לפי מקורות ביטחוניים בעיראק, פעילים לשעבר בארגון "הייאת תחריר א-שאם" – שלוחת אל-קאעידה בסוריה, בה שירת א-שרע בעבר – עמדו מאחורי התוכנית.

הגורמים שפרשו מהארגון, כך לפי הדיווח, ביקשו לנקום בנשיא בשל אי שביעות רצונם מהשקפותיו מאז עלה לשלטון לאחר נפילת אסד. לצד ההתנקשות, תוכננו גם פיגועים במוקדי מיעוטים ברחבי סוריה, במטרה להצית מתיחות עדתית.

על פי המקור, המידע הגיע לידי מנגנוני הביטחון העיראקיים והועבר למודיעין הסורי במסגרת שיתוף פעולה בין בגדאד לדמשק. כך נחשפה התוכנית והסיכול יצא לפועל. עוד דווח כי חלק מהפעילים ב"תחריר א-שאם" שבו והצטרפו לשורות דאעש – רובם סורים ועיראקים.

גורם מדיני בעיראק הוסיף לעיתון כי במקביל נחשפה גם מזימה אחרת – ניסיון להתנקש בא-שרע בתוך ארמון הנשיאות בדמשק. לא ברור אם מדובר באותה תוכנית או בניסיון נפרד.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מתפרסמים דיווחים על ניסיונות לפגוע בא-שרע. בחודש יוני האחרון, לאחר ביקורו הראשון בדרעא שבדרום סוריה, טענו כלי תקשורת כי דאעש תכנן להתנקש בו במהלך הביקור – אך דמשק הכחישה אז בתוקף את הידיעות.