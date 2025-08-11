ברקע העימות הפנימי בארץ הארזים על עתידה של לבנון ודרישת הממשלה לשלוט בנשק שבמדינה, העיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם חיזבאללה פרסם הבוקר (שני) סקר דעת קהל שנערך בלבנון, והראה כי חמישים ושמונה אחוזים מכלל תושבי לבנון - שיעים וסונים, מתנגדים לפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו ללא ״אסטרטגיה הגנתית״.

הסקר שנערך על ידי מינהל הסטטיסטיקה וסקרי דעת קהל במרכז המייעץ למחקרים ותיעוד, בין העשרים ושבעה ביולי לארבעה באוגוסט, הראה כי תשעים ושישה אחוזים מהשיעים, חמישים אחוזים מהסונים, ארבעים ושישה אחוזים מהדרוזים ושלושים ושניים אחוזים מהנוצרים, מתנגדים לפירוק חיזבאללה מנשקו ללא ״אסטרטגיה הגנתית״.

כשבעים ושניים אחוזים מהנשאלים השיבו, כי צבא לבנון לא מסוגל לבדו להתמודד עם תוקפנות ישראלית ושבעים ושישה אחוזים טוענים כי הדיפלומטיה לבדה אינה מסוגלת להרתיע תוקפנות.

אחוז גבוה של נשאלים בסקר, סבורים, כי האירועים בסוריה מהווים סכנה קיומית ללבנון, מאיימים על היציבות הפנימית ומכשירים את הקרקע לקראת מלחמה בה יפתחו החמושים (בסוריה) נגד לבנון: שמונים ושמונה אחוזים מהשיעים בלבנון ושמונים ושלושה אחוזים מהדרוזים בלבנון סבורים כי מה שקורה בסוריה מהווה סכנה ללבנון בעוד ששישים ושמונה אחוזים ושישים ושניים אחוזים מהנוצרים וסונים סבורים שהאירועים בסוריה מסכנים.

כאשר נשאלו המשיבים על אמונם במוסדות הרשמיים הלבנוניים, הנשיאות קיבלה אמון בינוני עד גבוה בכ-67%, ראש הממשלה קיבל אמון בינוני עד גבוה בכ-55%, הפרלמנט קיבל כ-50%, הרשות השופטת קיבלה כ-40%, ומשרד החוץ, בראשות השר ג'ו רג'י, קיבל כ-38%.

השיעים הראו את הרמות הגבוהות ביותר של אובדן אמון במוסדות, ובמיוחד בראש הממשלה (54%), במערכת המשפט (64%) ובמשרד החוץ (63%). לעומת זאת, זרמים אחרים הראו רמות גבוהות יותר של אמון בינוני או גבוה, ובמיוחד בנשיאות (לדוגמה, 49% מהנוצרים ו-43% מהסונים נותנים בו אמון), דבר המצביע על כך שאמון במוסדות נתון להערכות עדתיות ופוליטיות המושפעות מהזדהות מפלגתית ומניסיון היסטורי עם מוסדות אלה.