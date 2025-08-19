כיכר השבת
ועדת הנעדרים בסוריה: יותר מ-300,000 איש נעלמו מאז שנות ה-70

ועדה חדשה לנושא הנעדרים מעריכה כי מאות אלפי סורים נעלמו מאז עליית חאפז אל-אסד לשלטון, ורבים מהם ייתכן שנטמנו בקברי אחים (בעולם הערבי)

צוותי חילוץ טורקיים נלחמים נגד הזמן בכלא סדנאיה. חופרים דרך רצפות הבטון כדי להגיע לקומות התחתונות בכלא סדנאיה (צילום: By Voice of America - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YNla5UqKfpo&ab_channel=VoiceofAmerica – View/save archived versions on archive.org and archive.today, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157019041)

ועדה סורית חדשה לנושא הנעדרים, העריכה בימים האחרונים כי יותר מ-300,000 בני אדם נעלמו ב מאז שנות ה-70, תקופה שבה שלטה במדינה משפחת . על פי הערכות הוועדה, קרוב ל-300,000 בני אדם נעלמו מאז 1970, כשחאפז אל-אסד עלה לשלטון, ועד היום.

מוחמד רדא ג'אלחי, ראש הגוף שהוקם במאי, ציין כי "המספר האמיתי יכול להיות גבוה משמעותית". חאפז אל-אסד כיהן כנשיא סוריה מ-1971 ועד מותו בשנת 2000, ולאחריו עלה לשלטון בנו, בשאר אל-אסד.

עשרות אלפי בני אדם נעלמו או נעצרו במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, שפרצה ב-2011 בעקבות דיכוי אכזרי של הפגנות נגד הממשלה. תחת שלטון משפחת אסד, סוריה הפעילה מערכת מעצרים ידועה לשמצה, שכללה את כלא סדנאיה, הידוע בהעלמת אנשים ללא עקבות. ממשל אסד הודח בדצמבר על ידי מתקפה מהירה בהנהגת היית תחריר א-שאם.

הוועדה תיעדה עד כה 63 קברי אחים המוניים במדינה ויש לה מידע על קברים נוספים הנמצאים בבדיקה. הוועדה פועלת להקמת בנק נתונים עבור הנעדרים.

הממשלה החדשה בדמשק, בראשות הנשיא אחמד א-שרא, התחייבה להביא צדק על הזוועות שבוצעו על ידי משטר אסד. ג'אלחי הדגיש כי עבודת הוועדה "חיונית לתהליך הצדק המעברי והשלום האזרחי" ותיאר את נושא הנעדרים כ"אחד מהמורכבים והכואבים ביותר בסוריה".

