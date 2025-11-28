כיכר השבת
14 סורים חוסלו

הקרב המפתיע בסוריה: חמושים פתחו באש מגג הבניין ופגעו בהאמר; צה"ל תקף מהאוויר | צפו

מבצע המעצרים בבית ג'ן, יישוב סורי בעומק הגולן, הסתיים בחילופי ירי מטווח קצר לאחר מעצר החשודים – ההאמר שביצע חסימה נתקע תחת אש ונפגע בתקיפת חיל האוויר | דובר צה"ל: "הפעילות הושלמה, המחבלים נעצרו וחוסלו" | דיווחים בסוריה: 14 הרוגים | פרטים חדשים מהלחימה שהובילה לפציעת חיילים (צבא)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

חילופי אש חריגים התפתחו הלילה (שישי) במהלך מבצע מעצרים מסוער בעיירה בית ג'ן שבדרום סוריה, כעשרה קילומטרים מעומק הגבול. ב מסרו כי שישה קצינים ולוחמים נפצעו מהירי, בהם שלושה במצב קשה.

הלוחמים פונו במסוקי קרב ויחידת 669 לבתי החולים שיבא ורמב"ם, ומשפחותיהם עודכנו.

לפי צה"ל, הכוח – מחטיבת המילואים "חוד החנית" (55) בפיקוד אוגדה 210 – פעל על בסיס מידע מודיעיני שנאסף בשבועות האחרונים במסגרת מבצע "חץ הבשן", שבמהלכו נעצרו עשרות חשודים בגולן הסורי.

הכוח נכנס לבית שבו שהו שני אחים מארגון הג'מעה האיסלאמית, החשודים בקידום מתווי טרור נגד ישראל. אחד מהם לפי צה"ל ביצע בעבר שיגורי רקטות והנחת מטענים. השניים נעצרו במיטותיהם ללא התנגדות.

עם היציאה מהעיירה החלה ההיתקלות. חמושים שארבו על גג מבנה סמוך פתחו באש לעבר האמר צבאי שביצע חסימה עבור הכוח.

ההאמר נתקע תחת האש – ובשל החשש לפגיעה חוזרת בכוח, הופצץ בהמשך מהאוויר על ידי חיל האוויר. במקביל הופעלו מסוקי קרב וירי טנקים שסייעו לחילוץ הפצועים ולפגיעה בחוליית המחבלים.

במהלך הקרב נפצעו שלושה לוחמי מילואים באורח קשה, לוחם נוסף נפצע בינוני, ושני לוחמים נוספים נפצעו קל. לוחמי יחידה 669 נחתו בשטח, העניקו טיפול ראשוני תחת אש וחילצו את הפצועים במסוקים לעבר ישראל.

תיעוד מתקיפות חיל האוויר לאחר ההיתקלות בה הכוחות חיסלו את המחבלים בקרב פנים אל פנים במרחב בית ג׳ן שבדרום :

(צילום: דובר צה"ל)

דיווחים בתקשורת הסורית מתארים לילה של קרבות עזים בבית ג'ן. לפי ערוץ SyriaTV, סיור צה"לי נכנס לכפר סביב השעה 3:40, ובעקבות כך פרצו חילופי אש. בתקשורת הסורית דווח על תקיפות ארטילריה ועל מסוקי קרב שחגו מעל הכפר. לפי חלק מהדיווחים, 14 בני אדם נהרגו, ואחרים לכודים תחת הריסות מבנה שהותקף.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות הושלמה, כל החשודים נעצרו וכמה מחבלים חוסלו. "כוחות צה"ל פרוסים במרחב וימשיכו לפעול נגד כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה", נמסר.

הפעילות בבית ג'ן היא חלק מהמאמץ הישראלי לסכל הקמת תשתיות טרור באזור הגבול הסורי, ובחודשים האחרונים מבוצעות פשיטות, איסופי אמל"ח ומעצרים של פעילים הקשורים לארגוני טרור הפועלים בחסות הכאוס באזור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

6
"ההאמר נתקע תחת האש – ובשל החשש לפגיעה חוזרת בכוח, הופצץ בהמשך מהאוויר על ידי חיל האוויר" !?!....
משפט לא ברור
5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
3
הגיע הרגע שבו מדינת ישראל מפעילה את מלוא כובד המשקל הצבאי שלה להילחם לרסק לפרק ולהעלים את כל מערכי הטרור של חמאס בעזה ובלבנון לא עוד מרחב פעולה לא עוד “מפקדה” לא עוד רשת הפעלה כל תשתית כל מערך כל מוקד כוח נמחקים מהמשחק האסטרטגי
משה
2
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. תפילת רבים מסוגלת לשנות מהלכים של עולם נייחד את קריאת פרקי התהילים להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב יהי רצון שתעלה תפילתנו לרצון לפני אדון כל
אברהם
1
לוחמים יקרים ה' איתכם פעלו בנחישות ובאמונה להילחם ולפעול נגד עז אלדין אלחדד ראאד סעד מחמוד עודה ומוהנאד רג'ב השמידו את כוחות האויב מחצו את תשתיות הטרור וודאו שכל ניסיון לפגוע בעם ישראל ייכשל עם כוח השם והאמונה שלכם ניצחון מוחלט וביטחון מלא בידיכם
שמשון

