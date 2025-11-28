( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

חילופי אש חריגים התפתחו הלילה (שישי) במהלך מבצע מעצרים מסוער בעיירה בית ג'ן שבדרום סוריה, כעשרה קילומטרים מעומק הגבול. בצה"ל מסרו כי שישה קצינים ולוחמים נפצעו מהירי, בהם שלושה במצב קשה.

הלוחמים פונו במסוקי קרב ויחידת 669 לבתי החולים שיבא ורמב"ם, ומשפחותיהם עודכנו. לפי צה"ל, הכוח – מחטיבת המילואים "חוד החנית" (55) בפיקוד אוגדה 210 – פעל על בסיס מידע מודיעיני שנאסף בשבועות האחרונים במסגרת מבצע "חץ הבשן", שבמהלכו נעצרו עשרות חשודים בגולן הסורי. הכוח נכנס לבית שבו שהו שני אחים מארגון הג'מעה האיסלאמית, החשודים בקידום מתווי טרור נגד ישראל. אחד מהם לפי צה"ל ביצע בעבר שיגורי רקטות והנחת מטענים. השניים נעצרו במיטותיהם ללא התנגדות. שר הביטחון חשף: נערכים לאפשרות של פלישת חות׳ים לשטח ישראל | כל הפרטים דוד הכהן | 27.11.25 חצו את הגבול לתוך סוריה והתעמתו עם כוחות צה"ל - שהחלו לרדוף אחריהם ב. ניסני | 27.11.25 עם היציאה מהעיירה החלה ההיתקלות. חמושים שארבו על גג מבנה סמוך פתחו באש לעבר האמר צבאי שביצע חסימה עבור הכוח. ההאמר נתקע תחת האש – ובשל החשש לפגיעה חוזרת בכוח, הופצץ בהמשך מהאוויר על ידי חיל האוויר. במקביל הופעלו מסוקי קרב וירי טנקים שסייעו לחילוץ הפצועים ולפגיעה בחוליית המחבלים. במהלך הקרב נפצעו שלושה לוחמי מילואים באורח קשה, לוחם נוסף נפצע בינוני, ושני לוחמים נוספים נפצעו קל. לוחמי יחידה 669 נחתו בשטח, העניקו טיפול ראשוני תחת אש וחילצו את הפצועים במסוקים לעבר ישראל. תיעוד מתקיפות חיל האוויר לאחר ההיתקלות בה הכוחות חיסלו את המחבלים בקרב פנים אל פנים במרחב בית ג׳ן שבדרום סוריה:

( צילום: דובר צה"ל )

דיווחים בתקשורת הסורית מתארים לילה של קרבות עזים בבית ג'ן. לפי ערוץ SyriaTV, סיור צה"לי נכנס לכפר סביב השעה 3:40, ובעקבות כך פרצו חילופי אש. בתקשורת הסורית דווח על תקיפות ארטילריה ועל מסוקי קרב שחגו מעל הכפר. לפי חלק מהדיווחים, 14 בני אדם נהרגו, ואחרים לכודים תחת הריסות מבנה שהותקף.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות הושלמה, כל החשודים נעצרו וכמה מחבלים חוסלו. "כוחות צה"ל פרוסים במרחב וימשיכו לפעול נגד כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה", נמסר.

הפעילות בבית ג'ן היא חלק מהמאמץ הישראלי לסכל הקמת תשתיות טרור באזור הגבול הסורי, ובחודשים האחרונים מבוצעות פשיטות, איסופי אמל"ח ומעצרים של פעילים הקשורים לארגוני טרור הפועלים בחסות הכאוס באזור.