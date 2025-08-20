כיכר השבת
מבוכה בטהראן: בעקבות משבר החשמל - השעון להשמדת ישראל הושבת

המחסור החמור בחשמל ומים גובה מחיר סמלי: השעון האלקטרוני שהציב ח’אמנאי בלב טהראן, כדי להזכיר לעולם את נבואתו על חיסול ישראל עד 2040, הפסיק לפעול לראשונה מאז נחנך (העולם הערבי)

שעון ספירה לאחור בכיכר פלסטין (צילום: By Fars Media Corporation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143389784)

דיווחים מ מצביעים על כך שבעקבות מחסור ממושך במים ובחשמל במדינה, השעון האלקטרוני שהוצב בטהראן וספר לאחור את הזמן עד ל"השמדת ישראל", חדל לפעול. אירוע יוצא דופן זה, עליו דווח בתוך איראן, נגרם באופן רשמי מתקלה טכנית שהייתה תוצאה ישירה של הפסקת חשמל.

השעון, המוכר כ"שעון הספירה לאחור של כיכר פלסטין", ממוקם בכיכר פלסטין בטהראן, ונועד לספור לאחור את הימים שנותרו, לטענת איראן, עד ל"השמדת מדינת ישראל". הוא נחנך באופן רשמי ביוני 2017.

ספירתו לאחור התבססה על הצהרה משנת 2015 של המנהיג העליון, האייתוללה עלי ח'אמנאי, שחזה כי "ישראל לא תתקיים בעוד 25 שנה", כלומר עד שנת 2040. הוא טען כי עד שנת 2040 לא יישאר דבר מהמדינה היהודית.

השעון הוא לוח מודעות אלקטרוני גדול המציג את המסר: "נותרו רק [X] ימים להשמדת ישראל" בפרסית, אנגלית וערבית, והוא נראה מכל מקום בכיכר. כזכור גם במתקפה של חיל האוויר באיראן היה ניסיון להשמיד את השעון בימיה הראשונים של מלחמת איראן-ישראל, בהתחשב בו כיעד סמלי, אך ללא הצלחה.

הפסקת פעולתו של השעון מגיעה על רקע קשיים פנימיים הולכים וגוברים באיראן. המדינה עדיין מתמודדת עם ההשלכות של התקיפות האוויריות על אתרי נשק גרעיני ומפעלי טילים, ופיצוצים מסתוריים שנמשכים באתרים חיוניים ברחבי המדינה.

יתרה מכך, איראן סובלת ממחסור חמור במים במקומות רבים, מחסור בדלק, וכן אינפלציה משתוללת ואבטלה שחצתה את רף ה-50%, ואספקת התרופות נמצאת בסכנת הידלדלות.

