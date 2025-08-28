סערה בטהראן: המגיש האשים את רוסיה ונאלץ להתפטר מתפקידו

למרות המחסור החמור של איראן במים, בימים האחרונים נדרשה איראן לכבות את אחת השרפות הדיפלומטיות הגדולות, הכול החל בריאיון שנתן מוחמד סאדר, חבר המועצה לקביעת האינטרס של איראן.

הריאיון, שניתן לערוץ Synergy Media ליועץ התקשורת מוחמד חוסיין רנג'בראן, מגיש טלוויזיה מוכר ומי ששימש כיועץ התקשורת של שר החוץ האיראני. הצית סערה דיפלומטית חריפה מול רוסיה.

סאדר טען כי רוסיה בגדה בשותפותה עם איראן וסיפקה לישראל מודיעין קריטי במהלך המלחמה בת 12 הימים שהתנהלה לאחרונה בין איראן לישראל. הוא הצהיר: "קיבלתי מידע שרוסיה סיפקה לישראל מידע על מיקומן של מערכות ההגנה האווירית של איראן". לטענתו, המתקפות המדויקות של ישראל על כל עמדות ההגנה האווירית האיראניות מרמזות על "הטיה של מוסקבה לטובת ישראל", וכי המודיעין הזה אפשר לישראל להשמיד את רשת ההגנה האווירית של איראן.

סאדר הוסיף כי העימות האחרון "הוכיח כי ברית אסטרטגית עם מוסקבה היא חסרת תועלת", וכינה את ההסכמים האסטרטגיים עם רוסיה "שטויות", בציינו ש"אי אפשר לסמוך" על רוסיה. הוא אף מתח ביקורת חריפה על כך שרוסיה מכרה מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג S-400 לטורקיה, אך סירבה לספק לאיראן מטוסים מתקדמים מסוג Su-35, למרות היותה "שותפה אסטרטגית".

האשמות חמורות אלו יצרו חוסר אמון הולך וגובר בטהראן כלפי מוסקבה, על אף יחסי השותפות האסטרטגיים לכאורה בין המדינות.

על רקע הסערה הדיפלומטית שנוצרה, אמש (רביעי) בשעות הלילה המאוחרות, מוחמד חוסיין רנג'בראן, מגיש טלוויזיה מוכר ומי ששימש כיועץ התקשורת של שר החוץ האיראני, הודיע על התפטרותו מתפקידו. בהודעתו כתב בחשבונו:

"בהתחשב בכך שאינטרס המערכת והמדינה ומניעת שוליים מיותרים עומדים מעל לכל אינטרס אישי ופרטי, ביקשתי מאחי היקר ד"ר עיראקצ'י, שר החוץ הנכבד, שיאשר את התפטרותי מתפקידי כיועץ התקשורת שלו".