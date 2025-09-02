שלטונו של נשיא סוריה אחמד א-שרע, עדיין אינו מבוסס דיו, אך הוא זוכה לתמיכה נאה של מדינות ערב בעיקר של הסעודים והאמירתים, אך המצרים נדמה שלא ממש תומכים בו.

בכאן חדשות דווח הבוקר (שלישי) כי מצרים שותקת שתיקה רועמת לגבי הפעילות הצבאית שישראל מבצעת במדינתו של א-שרע וזאת בשל העמדה המורכבת שלה לגבי שלטונו.

מבחינה דיפלומטית חיצונית, מצרים בירכה את שלטונו של א-שרע ובירכה את הסרת הסנקציות, אך גורם מצרי הבהיר לכאן חדשות, כי הם חוששים מא-שרע והם סבורים שצריכים להיות זהירים איתו ולא לפתח תקוות יותר מדי לגבי שלטונו.

כמו כן הבהיר אותו גורם, כי הבכירים בקהיר לא ממש מתלהבים צהיחס שמקבל א-שרע ממדינות המערב ובראשן ארצות הברית.

וכך, למרות שברמה העקרונית מצרים כן מעוניינת שסוריה תשמר את שלמותה הטריטוריאלית, והיא נגד התקיפות שח ישראל, היא עדיין בספיקות של ממש לגבי השלטון הסורי החדש והרקע הקיצוני ממנו הוא הגיע.

אשר על כן מסביר אותו גורם, כי במצרים סבורים שקודם כל הנשיא החדש צריך להוכיח שהוא ואנשיו זנחו את עברם הג'יהאדיסטי, לפני ההתפתחויות במישור הדיפלומטי.