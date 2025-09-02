כיכר השבת
ספקות לגיטימיים

מה עומד מאחורי השתיקה של מצרים בנוגע לפעילות הצבאית של ישראל בסוריה?

למרות שמצרים סבורה שאסור לישראל לערער על שלמותה של סוריה ולא לפלוש אליה, היא שותקת שתיקה רועמת | בכיר במצקרים מסביר הבוקר על העמדה המורכבת של מדינתו (העולם הערבי)

אחמד א-שרע (צילום: Mohammad Bash / Shutterstock.com)

שלטונו של נשיא אחמד א-שרע, עדיין אינו מבוסס דיו, אך הוא זוכה לתמיכה נאה של מדינות ערב בעיקר של הסעודים והאמירתים, אך המצרים נדמה שלא ממש תומכים בו.

בכאן חדשות דווח הבוקר (שלישי) כי מצרים שותקת שתיקה רועמת לגבי הפעילות הצבאית שישראל מבצעת במדינתו של א-שרע וזאת בשל העמדה המורכבת שלה לגבי שלטונו.

מבחינה דיפלומטית חיצונית, מצרים בירכה את שלטונו של א-שרע ובירכה את הסרת הסנקציות, אך גורם מצרי הבהיר לכאן חדשות, כי הם חוששים מא-שרע והם סבורים שצריכים להיות זהירים איתו ולא לפתח תקוות יותר מדי לגבי שלטונו.

כמו כן הבהיר אותו גורם, כי הבכירים בקהיר לא ממש מתלהבים צהיחס שמקבל א-שרע ממדינות המערב ובראשן ארצות הברית.

וכך, למרות שברמה העקרונית מצרים כן מעוניינת שסוריה תשמר את שלמותה הטריטוריאלית, והיא נגד התקיפות שח ישראל, היא עדיין בספיקות של ממש לגבי השלטון הסורי החדש והרקע הקיצוני ממנו הוא הגיע.

אשר על כן מסביר אותו גורם, כי במצרים סבורים שקודם כל הנשיא החדש צריך להוכיח שהוא ואנשיו זנחו את עברם הג'יהאדיסטי, לפני ההתפתחויות במישור הדיפלומטי. 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר