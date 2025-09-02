התקיפה בצנעא: חשאיות סביב מצבם הרפואי של בכירים חות'ים

האתר התימני Defense Line, המקושר למקורות אנטי-חות'ים, מדווח כי החות’ים מטילים חשאיות כבדה סביב גורלם של בכירים רבים בהנהגתה הפוליטית, הצבאית והביטחונית - ויש חששות שאכן הם נפגעו בתקיפה של ישראל ביום חמישי האחרון בבירה צנעא.

בעוד שהחות'ים שינעו ביום שני את גופותיהם של ראש ממשלתם, אחמד ראלחוי, ותשעה שרים נוספים שנהרגו באותן תקיפות, מידע לגבי מנהיגים בכירים אחרים נשמר בסוד מוחלט.

ג'לאל עלי עלי א-רווישאן, סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, נפצע באורח קשה בתקיפה הישראלית הקטלנית בשכונת חדה, בה נהרגו ראש הממשלה ורוב חברי הממשלה. ארבעה ימים לאחר ההתקפה, לא נרשמה כל הופעה פומבית של א-רווישאן.

גם גורלו של מוחמד נאצר אחמד אל-עאטפי, שר ההגנה החות'י, לוט בערפל כבד לאחר שנפצע בהתקפות. החות'ים לא חשפו פרטים על מצבו, ולא נצפתה כל הופעה פומבית שלו מאז התקיפה. יומיים לאחר התקיפה, בניסיון להדוף דיווחים על מותו, הפיצו כלי תקשורת חות'יים הצהרה כתובה המיוחסת לו, שבה דיבר על מוכנות כוחות הקבוצה "בכל הרמות".

מוחמד עבד אל-כרים אחמד אל-גומארי, ראש המטה הכללי של הכוחות החות'יים, נפצע קשה מאוד בתקיפות הישראליות, וישנן אף ידיעות שהפגיעה התרחשה מחוץ לצנעא. בתגובה להודעות צה"ל על מותו, החות'ים הפיצו הצהרות כתובות המיוחסות לו, ובהן איומים בתגובה חריפה. פעילים חות'ים אף הפיצו תמונות "ישנות" של אל-גומארי, בטענה שהוא נוכח באירוע דתי.

שלושת המנהיגים הבכירים הללו – א-רווישאן, אל-עאטפי ואל-גומארי – נעדרו באופן בולט ומוחלט מטקסי ההלוויה של קורבנות התקיפות הישראליות, מה שמחזק את אי הוודאות לגבי מצבם האמיתי.

החות'ים מטילים חשאיות גם על גורלם של מוחמד חסן איסמאעיל אל-מדאני, סגן ראש הממשלה, ושל חסן עבדאללה יחיא א-סעדי, שר החינוך והמחקר המדעי. מקורות "Defense Line" מאשרים כי א-סעדי עדיין נמצא בטיפול רפואי באחד מבתי החולים בצנעא. כל אלה רומזים כי הפגיעה בשורות הנהגת החות'ים חמורה ורחבה יותר ממה שהחות'ים מוכנים לחשוף.