אחרי 14 שנה

האו"ם חושף: למעלה מ-200,000 פליטים סורים שבו מלבנון בעקבות נפילת משטר אסד

למעלה מ-200,000 פליטים סורים שבו מלבנון למולדתם מתחילת השנה, מה שמעורר תקוות לחזרה לאחר עשור של עקירה (העולם הערבי)

מחנה הפליטים הסורי זעתרין (צילום: מאת U.S. Department of State - https://www.flickr.com/photos/statephotos/9312291491/sizes/o/in/photostream/, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27504278)

למעלה מ-200,000 פליטים שבו למולדתם מ השכנה מתחילת השנה, בעקבות נפילתו של בשאר אל-אסד. סגנית הנציב העליון בסוכנות הפליטים של האו"ם (UNHCR), קלי קלמנטס, מסרה כי מספר זה "גדל במהירות רבה".

מלחמת האזרחים בסוריה, שפרצה ב-2011, עקרה כמחצית מהאוכלוסייה בתוך המדינה או מחוצה לה. הדחתו של בדצמבר על ידי כוחות איסלאמיסטים עוררה תקוות לחזרה. רוב החוזרים עשו זאת באופן עצמאי, ורבים מהם פונים לחמאת, חומס וחאלב. לבנון, המארחת כ-1.5 מיליון פליטים סורים על פי הערכותיה (האו"ם רשם למעלה מ-755,000), הציגה תוכנית המציעה סיוע של 100 דולר ופטור מקנסות ליוצאים, בתנאי שיתחייבו לא לחזור כמבקשי מקלט.

ה-UNHCR ציינה כי שיקום נרחב יותר חורג מיכולתה. כ-80% מהדיור בסוריה נפגע במלחמה. האו"ם אינו יכול לקבוע אם סוריה בטוחה כולה לחזרה, שכן חלקים ממנה "בטוחים ושלווים" ואילו אחרים "פחות בטוחים".

למרות החזרות, כ-13.5 מיליון סורים נותרו עקורים בתוך המדינה או מחוצה לה. הרשויות החדשות מתמודדות עם כלכלה ותשתיות הרוסות, כאשר רוב האזרחים חיים מתחת לקו העוני. בלבנון, הצרכים ההומניטריים נותרו גבוהים, אך תקציבי הסיוע מצטמצמים.

