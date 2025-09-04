( צילום: החות'ים )

ביום חמישי בשבוע שעבר המריא 'מבנה' של מטוסי חיל האוויר, כשפניו מזרחה, בדרך 'לטיפול מיוחד' בהנהגת המיליציה החות'ית בתימן. בחסדי שמיים הפעולה הצליחה מעל ומעבר, ושינתה את חוקי המשחק מול ארגון הטרור המטריד מתימן.

לפי אתר "דיפנס ליין" התימני, ראש הממשלה א-רהאווי נהרג, מוחמד אחמד מפתאח - שמונה כראש ממשלה חדש - נפצע קל, וג'לאל עלי א-רווישאן נפצע גם הוא. עוד דווח כי "לפחות 10 שרים נהרגו, שניים נפצעו קשה, שניים נוספים נפצעו קל ושניים לא נכחו במקום". גורל שלושה שרים עדיין לא ברור. >> למגזין המלא - לחצו כאן במקביל, הנשיאות החות'ית אישרה אמש כי א-רהאווי חוסל יחד עם "מספר שרים", אך לא פירטה שמות. כלי תקשורת ערביים פרסמו גרסאות שונות באשר לזהות ההרוגים: בערוץ אל-ג'ומהוריה דווח כי בין המחוסלים שר הכלכלה מועין אל-מחאקרי, סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון ג'לאל א-רווישאן, סגן ראש הממשלה ושר המנהל המקומי מוחמד חסן אל-מדאני וסגן שר הפנים עבד אל-מג'יד אל-מורתדא. "גם האשכנזים הם בני אברהם יצחק ויעקב" – המאבק בין הספרדים לאשכנזים ביישוב הישן בירושלים דני שפיץ | 13:08 רחפן מתאבד בכל פלוגה ומדים טקטיים לכל לוחם | שנתיים למלחמה - זה מה שהשתנה בצה"ל משה מנס | 13:08 ברשת הסעודית "אל-ערביה" נטען כי נהרגו גם מנהל משרד ראש הממשלה מוחמד אל-כבסי, השר לעניינים חברתיים סמיר באג'עאלה, שר המשפטים מג'אהד אחמד עבדאללה ושר הנוער והספורט.

הלוויית הבכירים המחוסלים בתימן ( צילום: רשתות ערביות )

באתר דיפנס ליין התימני, המתנגד לחות'ים, דיווחו כי שר התחבורה מוחמד עיאש מוחמד קוחים חוסל גם כן. עוד דווח באתר כי שר ההגנה החות'י מוחמד נאסר אל-עאטפי נפצע בתקיפה הישראלית באורח קשה. לפי הדיווח, הרמטכ"ל החות'י עבד אל-כרים אל-גמארי נפצע בתקיפות מחוץ לצנעא. ערוץ הטלוויזיה הסעודי "אל-חדת'" דיווח, מפי מקורות, כי ארבעה שרים בלבד נותרו בממשלת החות'ים.

במקביל לדיווחים בעולם הערבי, בישראל מעריכים כי מלבד ראש הממשלה החות'י - שחיסולו אושר רשמית על ידי שלוחי איראן בתימן - בתקיפה חוסלו גם מנהל הלשכה המדינית, רל״ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה. לצד זאת, ההערכה בישראל היא שהרמטכ"ל ושר ההגנה לא חוסלו בתקיפה בצנעא.

ממשלת החות'ים בימים עליזים יותר ( צילום: רשתות ערביות )

תמונת מזכרת מהמחוסלים בתימן ( צילום: רשתות ערביות )

ביום שלישי, יממה לאחר ההלוויה ההמונית בצנעא, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לשארית הנהגת החות'ים, ובהודעה שכתב ברשת X, יותר מרמז כי ישראל יודעת היכן הם וכי גם הם יחוסלו בקרוב.

בהודעה שפרסם כתב כ"ץ: "שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא. כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד".

לאחר החיסול המהדהד מסר שר הביטחון כ"ץ כי רה"מ החות'י ומרבית שריו ובכירים נוספים סוכלו ונפגעו".

הוא הוסיף כי "הזהרתי שאחרי מכת החושך תבוא גם מכת הבכורות וכעת מימשנו את האזהרה. דין תימן כדין טהרן - וזו רק ההתחלה. החות'ים יילמדו בדרך הקשה שמי שמאיים ופוגע בישראל ייפגע שבעתיים - ולא הם יקבעו מתי זה ייפסק".

לרגל 'עת הקציר' בקרב הנהגת ארגון הטרור התימני, יצאנו לבדוק מי הם הבכירים שנותרו בצמרת הארגון - נכון לשעת כתיבת הכתבה.

עבד אל-מלכ אל-חות'י - מנהיג החות'ים ( צילום: תקשורת ערבית )

עבד אל-מלכ אל-חות'י - מנהיג החות'ים: אל-חות'י (הידוע בכינוי אבו ג'יבריל) נחשב לפנים המוכרות בצמרת החות'ים.

ב־2004, כשאחיו בדר א־דין חוסל על ידי השלטונות, הוא הפך למנהיג החדש. בשני העשורים הבאים, עבד אל־מלכ הוביל את התעצמותה של תנועת הטרור, שכללה מחנות אימונים לבני נוער, הברחות נשק ורדיפה של הקהילה היהודית. ב־2014 השתלטו החות'ים על בירת תימן, מה שהוביל לפרוץ מלחמת האזרחים במדינה. שנה לאחר מכן הקואליציה הסעודית החלה במתקפה בתימן.

אל חות'י הוא גם זה שהפך הארגון לשלוחה של משטר האייתוללות בטהראן ששולטת בשטח נרחב של תימן ולכוח צבאי משמעותי, שניצל את נתיבי השיט המרכזיים בים האדום ובמפרץ עדן שעליהם חולשת ארצו.

אל חות'י מקפיד לשמור על מיקומו בסתר. גם את נאומיו השבועיים בעצרות "התמיכה בעזה" עושה רק דרך המסך.

מהדי אל משאט ראש המועצה המדינית של החות'ים ( צילום: תקשורת ערבית )

מהדי אל-משאט - ראש המועצה המדינית העליונה: מחזיק גם בתואר "המפקד העליון של הכוחות המזוינים". בעבר ניהל את התיק הכלכלי של הארגון, ונחשב מקורב מאוד למנהיג אל-חות'י.

אל-משאט הפך לראש הזרוע המדינית של החות'ים ב-2018, שלוש שנים לאחר שביתו הושמד על ידי הקואליציה הסעודית בשל תפקידיו הצבאיים. הוא מכיר את עבד אל-מלכ אל-חות'י עוד מנעוריו, שימש בעבר כמנהל לשכתו ונחשב לאחד ממקורביו.

בהצהרה שנשא השבוע, אמר אל-משאט כי "ראש הממשלה ושריו נהרגו כשהיוו מטרה של האויב הישראלי במהלך פגישה ביום חמישי האחרון". הוא אמר כי ההרוגים "מילאו את חובתם כלפי עזה", ונהרגו "למען המטרה המכובדת ביותר ונגד אויביו המושבעים של אללה - הציונים. וזה הניצחון".

הוא הוסיף כי הממשלה תמשיך למלא את תפקידה עבור תימן, וטען כי "דמם של ההרוגים יהווה תמריץ לעמידה איתנה, התמדה ומסירות. נמשיך בתהליך בניית הכוחות שלנו ופיתוח יכולותיהם". בפנייה ל"אויבים" אמר אל-משאט: "לא תוכלו לשבור את עמידתנו האיתנה כי אנחנו עם אלוהים. הוא מעניק לנו סבלנות, ממנו אנחנו שואבים כוח, והוא מעניק לנו עמידה איתנה.

"אנחנו מבטיחים לעם שכוחותינו נמצאים בעמדת כוח, וכי מה שהאויב השיג הוא רק מזל", הוסיף. "העמדה (כלפי עזה) נשארת זהה ותישאר עד שהתוקפנות תסתיים (בעזה) והמצור יוסר, לא משנה כמה גדול האתגר". הוא שלח מסר מאיים לישראל, וסיכם: "מחכים לכם ימים שחורים עם מה שהממשלה שלכם עשתה".

מחמד אחמד מפתאח ( צילום: רשתות ערביות )

מחמד אחמד מפתאח - ראש ממשלת החות'ים החדש: באוגוסט 2024 הוא מונה לסגן ראש הממשלה הראשון של ממשלת השינוי והבנייה, המזוהה עם החות'ים. לאחר חיסולו של אחמד א-רהווי ראש הממשלה החות'י, קודם מפתאח לתפקיד ראש הממשלה.

לפי דיווח בתימן, מפתאח נחשב לדמות דתית ופוליטית בולטת בקרב החות'ים - ואחד מהמייסדים והמנהיגים הקיצונים של הקבוצה. הוא שימש בעברו כשופט באזור הכפרי של צנעא, וניצל זאת כדי לסייע למשימות החות'ים ולחיזוק מעמדו בקבוצה. לפי דיווח תימני באתר אל-משהד, הוא גם נכלא בעבר כי פעל עבור החות'ים בהיותו שופט.

בין היתר, נטען כי מפתאח למעשה שימש כראש ממשלת החות'ים בפועל כאשר תפקידו של א-רהווי היה סמלי. הוא מילא תפקידים במפלגות שתמכו בחות'ים לפני ההפיכה של הקבוצה בתימן וייצג קול בולט של החות'ים בפעילויות פוליטיות ופעילויות בנושא זכויות אדם.

בנאום שנשא השבוע באוניברסיטת צנעא אמר מפתאח כי כל הממשלה של החות'ים בתימן נפגעה בתקיפה הישראלית במבצע "טיפת מזל", חלק מחברי הממשלה נהרגו וחלק נפצעו

מוחמד פדל עבד א-נבא - מפקד הכוח הימי של החות'ים ( צילום: תקשורת ערבית )

מוחמד פדל עבד א-נבא - מפקד הכוח הימי של החות'ים: עבד א-נבא מפקד על חיל הים. בנובמבר בשנה שעברה הוא ביקר עם נציגים נוספים מהצבא ועם מושל חודיידה באונייה Galaxy Leader שהופעלה על ידי חברה יפנית ושייכת לחברה בריטית. האונייה נחטפה בים האדום על ידי כוח ימי של החות'ים, תוך קבלת סיוע מאיראן. בעבר הצהיר כי "נתקוף כל כלי שיט שיגן על הספינות הישראליות".

מוחמד עלי אל-קאדרי מפקד "כוחות הגנת החוף" ( צילום: תקשורת ערבית )

מוחמד עלי אל-קאדרי מפקד "כוחות הגנת החוף": תחת הרמטכ"ל נמצא גם מוחמד עלי אל־קאדרי מפקד "כוחות הגנת החוף". אל־קאדרי הוא המפקד הישיר, שמוציא לפועל את ההתקפות על כלי שיט מסחריים בים האדום ובמפרץ עדן. פעולות אלה כללו שיגורים של טילים, כטב"מים וסירות מונעות מרחוק.

אבו עלי אל חכים ראש המודיעין הצבאי של החות'ים ( צילום: תקשורת ערבית )

אבו עלי אל חכים - ראש המודיעין צבאי של הארגון: אחרי תקיפה ישראלית בתימן בדצמבר 2024, פורסמו דיווחים שבהם נטען כי נפגע – אך לא פורסם אימות לכך.

חברי הלשכה המדינית

חזאם אל אסד: חבר הלשכה המדינית של החות'ים, שמפרסם בלי הפסקה ציוצים בעברית – ורומז על שיגורי כטב"מים וטילים לעבר ישראל עוד לפני לקיחות האחריות הרשמיות של ארגון הטרור.

חזאם אל-אסד ( צילום: לפי סעיף 27 א )

ד'יפאללה אל-שאמי: חבר הלשכה המדינית של החות'ים, אחד מדובריו ולשעבר שר ההסברה של החות'ים. אל שאמי איים על ישראל ולדבריו "יש לנו הפתעות אמיתיות שלא הידיד ולא האויב מצפים להן. לארסנל הצבאי שלנו יכולות אדירות. יש לנו הפתעות רבות וכן טקטיקות חדשות ואסטרטגיות מתקדמות בכל התחומים".

ד'יפאללה אל-שאמי ( צילום: רשתות ערביות )

מוחמד אל בוחייתי: חבר המועצה המדינית העליונה של החות'ים, שמרבה גם הוא להתראיין ולצייץ ברשתות החברתיות. השבוע איים על ישראל ואמר כי "תקיפת פגישת הממשלה היא חצייה של הקווים האדומים. המלחמה נכנסה לשלב חדש ויש לנקום. מעשינו קודמים למילים שלנו". לדבריו, "אנחנו נמצאים במצב של מלחמה. הנחתנו מכות רבות על האויב, וצפוי שנספוג מכות".

מוחמד אל בוחייתי ( צילום: רשתות ערביות )

חינוך לטרור מינקות | תיעוד שהעלה אל בוחייתי בשנה האחרונה ( צילום: רשתות ערביות )

הדוברים

מוחמד עבד א-סאלם: דובר "אנסאר אללה", השם הרשמי של ארגון הטרור החות'י. לאורך חודשי המלחמה הסתובב בעולם, נפגש עם בכירים ממדינות ערב והתבטא רבות נגד ישראל. חלק בלתי נפרד מתהליכי משא ומתן הקשורים לחות'ים.

מוחמד עבדא-סאלם הדובר הרשמי של החות'ים ( צילום: רשתות ערביות )

יחיא סריע: דובר צבא החות'ים מאז 2018, ונחשב לדמות צבאית ומדינית בולטת בארגון הטרור. ב־2017 הוא מונה לראש אגף ללוחמה פסיכולוגית. שנה לאחר מכן, קודם בדרגה והפך לדובר הרשמי של הארגון.

סריע הפך לאורך מלחמת "חרבות ברזל" למוכר מאוד גם בקרב הציבור הישראלי, בשל הצהרותיו הרבות שבהן קיבל אחריות על מתקפות טילים וכטב"מים – ונחשב בשל כך למי שמנהל את ה"לוחמה הפסיכולוגית".

יחיא סריע, דובר צבא החות'ים ( צילום: צבא החות'ים )

נאסר א-דין עמאר: בכיר בארגון טרור, בעבר כיהן בתפקיד סגן שר ההסברה. לאחר החיסול המהדהד המשיך א-דין עמאר לאיים על ישראל ואמר כי "הכול אפשרי בקרב. יש קורבנות בקרבות המכובדים, הגדולים והקדושים ביותר. הדבר היחיד שלא יקרה ולא כלול בתרבות שלנו, הוא שניסוג או ננטוש את עזה, פלסטין ומסגד אל-אקצא".

נאסר א-דין עמאר ( צילום: רשתות ערביות )

אלו שגורלם עדיין לא ידוע

כאמור, החות’ים מטילים חשאיות כבדה סביב גורלם של בכירים רבים בהנהגה הפוליטית, הצבאית והביטחונית - ויש חששות שאכן הם נפגעו בתקיפה.

ג'לאל עלי עלי א-רווישאן, סגן ראש הממשלה לענייני הגנה וביטחון, נפצע באורח קשה בתקיפה הישראלית הקטלנית בשכונת חדה, בה נהרגו ראש הממשלה ורוב חברי הממשלה. ארבעה ימים לאחר ההתקפה, לא נרשמה כל הופעה פומבית של א-רווישאן.

גם גורלו של מוחמד נאצר אחמד אל-עאטפי, שר ההגנה החות'י, לוט בערפל כבד לאחר שנפצע בהתקפות. החות'ים לא חשפו פרטים על מצבו, ולא נצפתה כל הופעה פומבית שלו מאז התקיפה. יומיים לאחר התקיפה, בניסיון להדוף דיווחים על מותו, הפיצו כלי תקשורת חות'יים הצהרה כתובה המיוחסת לו, שבה דיבר על מוכנות כוחות הקבוצה "בכל הרמות".

מוחמד אל עאטפי "שר ההגנה" של החות'ים ( צילום: תקשורת ערבית )

מוחמד עבד אל-כרים אחמד אל-גומארי, ראש המטה הכללי של הכוחות החות'יים, נפצע קשה מאוד בתקיפות הישראליות, וישנן אף ידיעות שהפגיעה התרחשה מחוץ לצנעא.

בתגובה להודעות צה"ל על מותו, החות'ים הפיצו הצהרות כתובות המיוחסות לו, ובהן איומים בתגובה חריפה. פעילים חות'ים אף הפיצו תמונות "ישנות" של אל-גומארי, בטענה שהוא נוכח באירוע דתי.

כזכור, ביוני האחרון - במקביל לתקיפות הישראליות באיראן - ניסה חיל האוויר הישראלי לחסלו בסיכול ממוקד בעת ששהה בפגישה עם מספר בכירים חות'ים בעיר צנעא, אך התברר כי הוא שרד.

מדובר במפקד ותיק עם דם רב על ידיו. לפי דו"ח של האו"ם, אל-ג'מארי היה אחראי על התקפות נגד סעודיה, כמו גם על תיאום מתקפות במלחמת האזרחים בתימן.

בשנת 2012 נסע אל-ג'מארי ללבנון, במיוחד לפרבריה הדרומיים של ביירות, כדי לקבל מספר קורסים אידיאולוגיים וצבאיים מאת המומחים של חיזבאללה. בנוסף, הוא גם קיבל קורסים צבאיים באיראן, ונחשב למעורב ישירות בשיגור טילים בליסטיים ומזל"טים.

רמטכ"ל החות'ים

החות'ים מטילים חשאיות גם על גורלם של מוחמד חסן איסמאעיל אל-מדאני, סגן ראש הממשלה, ושל חסן עבדאללה יחיא א-סעדי, שר החינוך והמחקר המדעי. מקורות "Defense Line" מאשרים כי א-סעדי עדיין נמצא בטיפול רפואי באחד מבתי החולים בצנעא.

