תיעוד מה'בור' בזמן התקיפה ( צילום: דובר צה"ל )

ישראל מגיבה לאיום החות'י: על פי הדיווחים בכלי תקשורת בתימן, צה"ל ביצע לפני זמן קצר היום (חמישי), יותר מ-10 תקיפות ישראליות בלב העיר צנעא בתימן. עוד דווח כי ה‏תקיפה הישראלית המשמעותית בתימן, התקיימו בזמן נאומו של מנהיג החות׳ים, עבד אלמאלכ אלחות׳י.

לדברי שר הביטחון ישראל כ"ץ השוהה בבור הפיקוד: "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן: אחרי מכת החושך באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע". עדכון: התקיפה בתימן "כוונה למספר גדול של בכירים חות'ים". כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים ביטחוניים בישראל, שהוסיפו כי "הבכירים החות'ים הותקפו בכמה מטרות ובתוך דקות, אחד אחרי השני".

תקיפה ישראלית בתימן ( צילום: לפי סעיף 27א )

תיעוד מהערכת המצב בראשות שר הביטחון ( צילום: אלעד מלכא, משרד הביטחון )

על פי הודעת צה"ל: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר, באופן ממוקד, יעד צבאי של שלטון הטרור החות׳י במרחב צנעא שבתימן.

בהודעה נאמר כי "שלטון הטרור החות׳י פועל מתחילת מלחמת חרבות ברזל בתוקפנות, בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה, לערער את הסדר האזורי ולשבש את חופש השיט העולמי".

בסיום ההודעה נכתב כי "צה״ל פועל בעוצמה נגד שלטון הטרור החות׳י, במקביל להעמקת הפגיעה בארגון הטרור חמאס בעזה וימשיך לפעול להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

על פי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש, מדובר במספר רב של בכירים חות׳ים שהיו בהתכנסות במספר יעדים בצנעא. כולם הותקפו במקביל - בתוך דקות ספורות. זו פעולה גדולה מאוד שנסגרה תוך זמן קצר תוך ניצול הזדמנות מודיעינית ופעולה מבצעית מדויקת.

בישראל מעריכים כי הם התכנסו לצפות בנאומו של המנהיג עבד אלמאלכ אלחות׳י. בשלב זה בישראל ממתינים לתוצאות התקיפה.

תמונות מבור חיל האוויר בעת התקיפה בתימן ( צילום: דובר צה"ל )

נזכיר כי רק אמש (רביעי), אזעקות הופעלו לפנות בוקר בשעה 05:30 בחלק מהאזורים בירושלים ויישובי הסביבה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן.

האזעקות הופעלו בין היתר בירושלים, בית שמש, ביתר עילית, מעלה אדומים, מבשרת ציון, קריית ארבע, חברון ובאזור ים המלח והשומרון.

לאחר כמה דקות עדכן דובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה. "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן", נמסר מדובר צה"ל שעדכן כי "ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".

בעקבות הירי תנועת המטוסים בנתב"ג הופסקה לזמן קצר וחודשה לאחר שהטיל יירוט. ממד"א ואיחוד הצלה נמסר כי לא דווח על נפגעים.

יצוין כי זו הפעם הראשונה שהחות'ים יורים טיל לעבר ישראל מאז התקיפה של חיל האוויר ביום ראשון האחרון, אז דווח על תקיפה מספר יעדים בצנעא, בירת תימן, בהם ארמון הנשיאות הנטוש, מחסן דלק ותחנות כוח.

בתקיפה השתתפו מעל עשרה מטוסי קרב, שתדלקו באוויר לצורך המשימה שבחלקה בוצעה במרחק של מעל 2,000 ק"מ שהם כחמש וחצי שעות טיסה, ונעשה שימוש במעל 30 חימושים.