"הממשלה מנסה לטשטש את פשעיה"

מנהיג הדרוזים בא-סווידא קורא להתנתק מסוריה, ומודה לטראמפ ונתניהו 

חכמת אל-הג'רי, גורם דרוזי בכיר בסוריה, חזר הערב שוב על דרישת הדרוזים בסוריה להגדרה עצמית, והודה לנשיא טראמפ ולנתניהו |אל-הג'רי קרא לארגונים בינלאומיים לסייע כספית בשיקום הכפרים שנפגעו בטבח בא-סווידא, ואמר כי "אנחנו ממתינים לנסיגת הטרוריסטים מכפרינו כדי לתעד את ההפרות, למרות ניסיונות הממשלה לטשטש את פשעיה" (העולם הערבי)

שייח חכמת אל-הג'רי (צילום: רשתות ערביות)

מנהיג הדרוזים בא-סווידאא' חכמת אל-הג'רי הצהיר הערב (חמישי) כי הם דורשים להתפצל מהשלטון המרכזי ב - ולהקים "ישות עצמאית". הוא קרא להמשך הסיוע ולעבוד על פתיחת מעברים בינלאומיים לא-סווידאא', כדי לשבור את המצור השיטתי על המחוז.

בנאום מצולם, אמר אל-הג'רי כי בני העדה הדרוזית הוכיחו את יכולתם לעבוד ולהתארגן למרות האתגרים, והדגיש כי דרישתם העיקרית היא הקמת "ישות עצמאית המבטיחה חיים בכבוד תחת חסות החוק הבינלאומי". לדבריו, הזכות להגדרה עצמית היא "זכות קדושה המובטחת על ידי אמנות בינלאומיות".

במהלך ההצהרה שנשא, אל-הג'רי קרא לקהילה הבינלאומית להתערב כדי לשים קץ לסבל של אנשי א-סווידאא'. נוסף על כך, המנהיג הדרוזי אמר כי הוא מחויב לסוגיית החטופים הדרוזים, וקרא לשחרורם המיידי וללא תנאי, תוך שהוא מתאר את הנושא כהומניטארי ולא פוליטי. הוא גם קרא להחזיר כפרים ואדמות לבעליהם המקוריים.

אל הג'רי קרא לארגונים בינלאומיים לסייע כספית בשיקום הכפרים שנפגעו בטבח בא-סווידא, והצהיר כי "אנחנו ממתינים לנסיגת הטרוריסטים מכפרינו הכבושים כדי לתעד את ההפרות, למרות ניסיונות הממשלה (של אחמד א-שרע) לטשטש את פשעיה, הכוללים שריפה, הריגה, הרס ושימוש בחומרים אסורים. אנחנו קוראים לפעול לפתיחת המעברים הבינלאומיים כדי להסיר את המצור מא-סווידא". 

אל-הג'רי אף הודה "לארה"ב ולנשיא האמריקני דונלד טראמפ, לישראל ולראש ממשלתה , למדינות הקואליציה האירופית, לאחים הכורדים ולאחים בעדה העלאווית באזור החוף, שסבלה מטבח של הממשלה הטרוריסטית".

