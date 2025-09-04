מנהיג הדרוזים בא-סווידאא' חכמת אל-הג'רי הצהיר הערב (חמישי) כי הם דורשים להתפצל מהשלטון המרכזי בסוריה - ולהקים "ישות עצמאית". הוא קרא להמשך הסיוע ולעבוד על פתיחת מעברים בינלאומיים לא-סווידאא', כדי לשבור את המצור השיטתי על המחוז.

בנאום מצולם, אמר אל-הג'רי כי בני העדה הדרוזית הוכיחו את יכולתם לעבוד ולהתארגן למרות האתגרים, והדגיש כי דרישתם העיקרית היא הקמת "ישות עצמאית המבטיחה חיים בכבוד תחת חסות החוק הבינלאומי". לדבריו, הזכות להגדרה עצמית היא "זכות קדושה המובטחת על ידי אמנות בינלאומיות".

במהלך ההצהרה שנשא, אל-הג'רי קרא לקהילה הבינלאומית להתערב כדי לשים קץ לסבל של אנשי א-סווידאא'. נוסף על כך, המנהיג הדרוזי אמר כי הוא מחויב לסוגיית החטופים הדרוזים, וקרא לשחרורם המיידי וללא תנאי, תוך שהוא מתאר את הנושא כהומניטארי ולא פוליטי. הוא גם קרא להחזיר כפרים ואדמות לבעליהם המקוריים.

אל הג'רי קרא לארגונים בינלאומיים לסייע כספית בשיקום הכפרים שנפגעו בטבח בא-סווידא, והצהיר כי "אנחנו ממתינים לנסיגת הטרוריסטים מכפרינו הכבושים כדי לתעד את ההפרות, למרות ניסיונות הממשלה (של אחמד א-שרע) לטשטש את פשעיה, הכוללים שריפה, הריגה, הרס ושימוש בחומרים אסורים. אנחנו קוראים לפעול לפתיחת המעברים הבינלאומיים כדי להסיר את המצור מא-סווידא".

אל-הג'רי אף הודה "לארה"ב ולנשיא האמריקני דונלד טראמפ, לישראל ולראש ממשלתה בנימין נתניהו, למדינות הקואליציה האירופית, לאחים הכורדים ולאחים בעדה העלאווית באזור החוף, שסבלה מטבח של הממשלה הטרוריסטית".