בימים האחרונים שודר בטלוויזיה האיראנית תיעוד מיוחד, שבו הופיעו טייסי קרב בפנים מטושטשות ושיתפו את חוויותיהם מימי הלחימה מול ישראל.

אחד מטייסי ה־F-14 טען כי עימות אווירי נמשך "כשעה, שעה ועשר דקות". הוא תיאר:

"ארבעה עד חמישה מטוסי אויב ננעלו עלינו באופן מתמיד… קיבלנו אזעקות נעילת מכ"ם ושברנו את הנעילה".

טייס איראני אחר סיפר בראיון:

"במהלך המלחמה קיימנו קרב אוויר עם מטוסי קרב ישראלים שנמשך בין שעה לשעה וחצי. נעלנו אחד על השני פעמים רבות, ואף אחד ממטוסינו לא הופל. מאותו הרגע נעלנו עליהם והם נאלצו לסטות מהנתיב שיועד לירי ולבריחה".

לדבריו, ההתנגשות האווירית הזו נמשכה כשעה עד שעה ועשר דקות, וכל אותה עת נמשכו אזעקות הנעילה. הטייס הוסיף: "שמנו לב לפחד שלהם".

עם זאת, בישראל מדגישים כי בפועל חיל האוויר הישראלי שיתק לחלוטין את חיל האוויר האיראני. למעט ירי נ"מ ומעט סוללות הגנה אווירית, לא הופעלה התנגדות ממשית. חיל האוויר הישראלי השמיד מטוסי קרב איראניים ותקף תשתיות מרכזיות, מה שהותיר את איראן ללא יכולת תגובה משמעותית.

בעוד שהטלוויזיה האיראנית מציגה את "המלחמה הכפויה מול ישראל" כסמל לעמידה איתנה, מחוץ לאיראן היא נתפסת כהוכחה לעליונות חיל האוויר הישראלי בזירה. ובמלחמה, כמו במלחמה, עיקר המאבק הוא על הנרטיב.