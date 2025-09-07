מה הוא יודע? ההודעה החריגה של חמינאי לתושבי איראן 

ברקע השמועות באיראן ובישראל על הסלמה הצפויה בקרוב בין המדינות, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, התבטא הערב (ראשון) בישיבת ממשלה בצורה שעוררה סקרנות רבה באיראן ובעולם הערבי.

על פי התקשורת האיראנית, חמינאי פנה לתושבי איראן ואמר כי "אנו ממליצים על אגירה ​​ואחסון של אספקה ​​חיונית ומוצרי יסוד". לדבריו, "ישנן סכנות שלא ניתן לצפות אותן".

לאחר סיומה של המלחמה הקשה עם ישראל, האוכלוסייה באיראן מתמודדת עם מציאות חדשה, רוויית חשש ותחושת פגיעוּת חסרת תקדים. המתקפות הישראליות במהלך העימות הותירו חותם עמוק, לא רק בתשתיות ובמערכות הביטחוניות, אלא גם בתחושת הביטחון הפנימי של הציבור האיראני.

אזרחים רבים מדווחים על פחד יומיומי, ירידה באמון במוסדות הביטחון והתרופפות התחושה שהשלטון מסוגל להגן עליהם. רבים רואים במתקפות של ישראל מהלך שנועד לא רק לפגוע צבאית, אלא גם לשדר מסר של עליונות מודיעינית וטכנולוגית - מסר שנקלט היטב באיראן.

מעבר להיבטים הביטחוניים, הציבור האיראני מתמודד גם עם מציאות כלכלית קשה שהחריפה בעקבות הלחימה. פגיעות במתקני תשתית, סנקציות חדשות ואובדן אמון בינלאומי מוסיפים לאווירה של חוסר ודאות עמוק.