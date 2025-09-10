כיכר השבת
ומי הגיעה ראשונה?

אחרי התקיפה החריגה וההשפלה: מנהיגי העולם הערבי בביקורי תנחומים בקטאר

יממה לאחר התקיפה החריגה בשטחה, נחת בדוחה נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד לביקור קצר במדינה | על פי הדיווח באמירויות, הנשיא האמירתי הגיע "כדי לדון בקשרים החזקים בין שתי המדינות ובהשלכות התקיפה הישראלית על שטח קטאר" | גם יורש העצר הירדני חוסיין בן עבדאללה צפוי להגיע היום לדוחא, מחר יגיע גם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (העולם הערבי)

נשיא איחוד האמירויות בנחיתתו במדינה (צילום: סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות הערביות)

אחרי ההשפלה שחוותה אמש, קטאר מקבלת תמיכה ועידוד מצד מדינות העולם ומדינות המפרץ בפרט. היום (רביעי) בשעות לפני הצהריים נחת בדוחה נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד לביקור קצר במדינה.

גם יורש העצר הירדני חוסיין בן עבדאללה צפוי להגיע היום לדוחא, יום לאחר התקיפה הישראלית, כך אמר גורם רשמי המעורה בפרטים לרויטרס, שציין כי אליהם יצטרף מחר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן.

על פי הודעת סוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, "נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד אל-נהיאן, נפגש היום עם שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני, אמיר מדינת קטאר, כדי לדון בקשרים החזקים בין שתי המדינות ובהשלכות התקיפה הישראלית על שטח קטאר".

בהודעה נאמר כי "הוד מעלתו השייח' מוחמד בן זאיד אישרר מחדש את הסולידריות הנחרצת של איחוד האמירויות הערביות עם קטאר ואת תמיכתה האיתנה בכל האמצעים הננקטים לשמירה על ריבונותה, שלמותה הטריטוריאלית ובטיחות אזרחיה.

הביקור של הבכירים בקטאר (צילום: סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות הערביות)

הוא הדגיש כי המתקפה הפלילית מהווה הפרה של ריבונות קטאר ושל כל החוקים והנורמות הבינלאומיות, והזהיר כי פעולות כאלה מאיימות על ביטחון האזור, יציבותו וסיכויי השלום. הוד מעלתו שיבח גם את מאמציו של השייח' תמים בן חמד אל ת'אני לקדם שלום ויציבות באזור".

