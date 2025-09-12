מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, נפגש היום (שישי) עם נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) בארמון הנשיאות בדמשק. לפגישה החריגה, הצטרפו באופן נדיר נשותיהם של א-שרע וקופר; לטיפה אל-דרובי וסוזן קופר.

בפגישה, שהתמקדה ב"איום שעדיין נשקף על המדינה מידי דאעש ובשילוב הקבוצות החמושות בצבא הסורי", השתתף גם תומאס ברק, השליח האמריקני המיוחד לסוריה וללבנון שמשמש גם כשגריר בטורקיה.

"חיסול דאעש בסוריה יפחית את הסכנה מפני מתקפות של הארגון על אדמת ארצות הברית, בהתאם לחזונו של הנשיא טראמפ למזרח תיכון יציב", נמסר מהפיקוד האמריקני.

מטעם ארמון הנשיאות הסורי נמסר כי "שני הצדדים דנו בסיכויים לשיתוף פעולה פוליטי וצבאי, תוך ניצול אינטרסים משותפים וחיזוק יסודות הביטחון והיציבות בסוריה ובאזור.

הפגישה שיקפה את האווירה החיובית ואת הרצון המשותף לחזק את השותפות האסטרטגית ולהרחיב את ערוצי התקשורת בין דמשק לוושינגטון ברמות השונות" לשון ההודעה.