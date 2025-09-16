חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, חקירת האסון קיבלה היום (שלישי) תפנית דרמטית, עם מעצרו של אחד הגורמים המבוקשים ביותר בפרשה. הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר.

גרצ'ושקין, אזרח רוסיה וקפריסין בן 48, נעצר ב-5 בספטמבר בנמל התעופה של סופיה, בולגריה, במהלך בדיקה שגרתית של נוסעים שהגיעו מפאפוס בקפריסין. לדברי המשטרה המקומית הוא לא התנגד למעצר, ביקש עורך דין ושיתף פעולה באופן מלא לאחר מכן. הוא טען כי הגיע לבולגריה למטרות תיירות.

מעצרו התבצע בעקבות "התרעה אדומה" של האינטרפול שהוצאה נגדו ב-2021, לבקשת הרשויות בלבנון. הוא נחשד במעורבות בהכנסת חומרי נפץ ללבנון, פעולה טרוריסטית שהובילה למותם של רבים והשבתת ציוד במטרה להטביע אונייה, כך לפי הודעת משרד התובע של בולגריה.

בית המשפט בעיר סופיה אישר את מעצרו הזמני למשך של עד 40 יום, תקופה שבמהלכה על הרשויות הלבנוניות להגיש את הבקשה והמסמכים הרשמיים הנדרשים להסגרתו.

גרצ'ושקין הוא הבעלים של ספינת המטען "רוזוס" (Rhosus), שהובילה ללבנון את מטען האמוניום החנקתי אשר גרם לבסוף לאחד הפיצוצים הלא-גרעיניים הגדולים ביותר בהיסטוריה.

הספינה "רוזוס", שהייתה תחת דגל מולדובה, עשתה את דרכה מגאורגיה למוזמביק בשנת 2013, אולם בשלב מסוים נתקלה בקשיים טכניים ונאלצה לעגון בביירות. לאחר תביעה שהוגשה נגדה על ידי חברה מקומית, האונייה הוחרמה, והמטען - כ-2,750 טון של אמוניום חנקתי, הועבר לאחסון במחסן מוזנח בנמל. המחסן נשאר כך במשך שנים, למרות התרעות חוזרות מצד גורמים רשמיים.

הפיצוץ שהתרחש כעבור שבע שנים ב-4 באוגוסט 2020 הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום לרכוש ותשתיות.