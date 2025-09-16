כיכר השבת
החקירה עדיין 'תקועה'

חמש שנים לאחר הפיצוץ שטלטל את ביירות: תפנית דרמטית בחקירת האסון

חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר | הפיצוץ הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום (העולם הערבי)

הפיצוץ בנמל ביירות ב2020

חמש שנים לאחר אסון הפיצוץ בנמל ביירות, חקירת האסון קיבלה היום (שלישי) תפנית דרמטית, עם מעצרו של אחד הגורמים המבוקשים ביותר בפרשה. הרשויות בבולגריה הודיעו היום על מעצרו של איגור גרצ'ושקין - הבעלים של הספינה שהובילה לנמל ביירות את מטען הכימיקלים המסוכנים שהתפוצץ וגרם לנזק אדיר.

גרצ'ושקין, אזרח רוסיה וקפריסין בן 48, נעצר ב-5 בספטמבר בנמל התעופה של סופיה, בולגריה, במהלך בדיקה שגרתית של נוסעים שהגיעו מפאפוס בקפריסין. לדברי המשטרה המקומית הוא לא התנגד למעצר, ביקש עורך דין ושיתף פעולה באופן מלא לאחר מכן. הוא טען כי הגיע לבולגריה למטרות תיירות.

מעצרו התבצע בעקבות "התרעה אדומה" של האינטרפול שהוצאה נגדו ב-2021, לבקשת הרשויות בלבנון. הוא נחשד במעורבות בהכנסת חומרי נפץ ללבנון, פעולה טרוריסטית שהובילה למותם של רבים והשבתת ציוד במטרה להטביע אונייה, כך לפי הודעת משרד התובע של בולגריה.

בית המשפט בעיר סופיה אישר את מעצרו הזמני למשך של עד 40 יום, תקופה שבמהלכה על הרשויות הלבנוניות להגיש את הבקשה והמסמכים הרשמיים הנדרשים להסגרתו.

גרצ'ושקין הוא הבעלים של ספינת המטען "רוזוס" (Rhosus), שהובילה ללבנון את מטען האמוניום החנקתי אשר גרם לבסוף לאחד הפיצוצים הלא-גרעיניים הגדולים ביותר בהיסטוריה.

הספינה "רוזוס", שהייתה תחת דגל מולדובה, עשתה את דרכה מגאורגיה למוזמביק בשנת 2013, אולם בשלב מסוים נתקלה בקשיים טכניים ונאלצה לעגון בביירות. לאחר תביעה שהוגשה נגדה על ידי חברה מקומית, האונייה הוחרמה, והמטען - כ-2,750 טון של אמוניום חנקתי, הועבר לאחסון במחסן מוזנח בנמל. המחסן נשאר כך במשך שנים, למרות התרעות חוזרות מצד גורמים רשמיים.

הפיצוץ שהתרחש כעבור שבע שנים ב-4 באוגוסט 2020 הותיר הרס נרחב בבירת לבנון, גרם לפציעתם של למעלה מ-6,500 בני אדם ולנזק עצום לרכוש ותשתיות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר