כיכר השבת
נואשים להישגים

שערורייה בטהראן: טכנאי מזגנים הוצא להורג בטענה של "ריגול עבור המוסד"

איראן הוציאה להורג אזרח שהוגדר כ"איש מוסד" ונחשד בריגול למען ישראל, לאחר שפעילותו התבצעה במסגרת עבודתו כטכנאי מזגנים (העולם העברי)

באבאק שהאבאזי - סוכן מוסד? (צילום: רשתות ערביות)

הודיעה הבוקר (שני) על הוצאתו להורג של אדם בשם באבאק שהאבאזי. על פי הדיווחים מאיראן, שהאבאזי, שהוגדר כ"איש מוסד", נידון למוות והוצא להורג לאחר שהורשע בריגול ובפעולה למען ישראל.

הפרטים שפורסמו באיראן מצביעים על כך שפעילותו ה"מודיעינית" של שהאבאזי התבצעה במסגרת עבודתו כטכנאי מזגנים. נטען כי מקצועו זה אפשר לו "להיכנס למתקנים רגישים", ובכך לסייע בפעילות ריגול.

ההודעה על הוצאה להורג זו, המגיעה ממקורות איראניים, מעלה שאלות לגבי טבען של ההאשמות והראיות שהוצגו. הגדרת טכנאי מזגנים כ"מרגל מוסד" העושה שימוש במקצועו לצורך חדירה למתקנים, מהווה אסטרטגיה מוכרת מצד המשטר האיראני להצגת "הישגים" ביטחוניים ונטרול איומים מבית ומחוץ. דיווחים דומים אודות "מרגלי מוסד" מופיעים לעיתים קרובות בתקשורת האיראנית.

המציאות הלא פשוטה באיראן, בה משפטים והוצאות להורג בגין עבירות ביטחוניות נפוצים, לעיתים קרובות בנסיבות לא ממש חדות וברורות שמעוררות תהיות בקרב גורמים בינלאומיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר