הרפובליקה האסלאמית של איראן הודיעה הבוקר (שני) על הוצאתו להורג של אדם בשם באבאק שהאבאזי. על פי הדיווחים מאיראן, שהאבאזי, שהוגדר כ"איש מוסד", נידון למוות והוצא להורג לאחר שהורשע בריגול ובפעולה למען ישראל.

הפרטים שפורסמו באיראן מצביעים על כך שפעילותו ה"מודיעינית" של שהאבאזי התבצעה במסגרת עבודתו כטכנאי מזגנים. נטען כי מקצועו זה אפשר לו "להיכנס למתקנים רגישים", ובכך לסייע בפעילות ריגול.

ההודעה על הוצאה להורג זו, המגיעה ממקורות איראניים, מעלה שאלות לגבי טבען של ההאשמות והראיות שהוצגו. הגדרת טכנאי מזגנים כ"מרגל מוסד" העושה שימוש במקצועו לצורך חדירה למתקנים, מהווה אסטרטגיה מוכרת מצד המשטר האיראני להצגת "הישגים" ביטחוניים ונטרול איומים מבית ומחוץ. דיווחים דומים אודות "מרגלי מוסד" מופיעים לעיתים קרובות בתקשורת האיראנית.

המציאות הלא פשוטה באיראן, בה משפטים והוצאות להורג בגין עבירות ביטחוניות נפוצים, לעיתים קרובות בנסיבות לא ממש חדות וברורות שמעוררות תהיות בקרב גורמים בינלאומיים.