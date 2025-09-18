מטריד: איראן ערכה ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי מזרחית לטהרן

תיעוד משיגור הטיל ( צילום: רשתות איראניות )

מקורות המזוהים עם המשטר האיראני פרסמו הערב (חמישי) כי איראן ערכה לפני זמן קצר ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי בשמי סמנאן מזרחית לטהרן. הדיווח בא לאחר שברשתות הופצו תיעודים ותמונות של 'עצם זוהר' שנע בשמיים, ושובליו נראו במקומות רבים.

סגן קצין הביטחון של מחוז גולסטן הודיע לתושבים כי "נושא זה קשור לבדיקות מערכות פנימיות. אין דאגה לגבי כך ומידע נוסף יפורסם בהמשך במידת הצורך".

כאמור, ברשתות האיראניות פורסמו תיעודים רבים של עקבות שיגור טילים שנראו בקשמר, סבזוואר וניישאבור במחוזות חוראסן, רזאבי, טהרן, סמנן, מזנדראן, אספהאן, יזד וחוראסן.

התקשורת האיראנית מתארת את תוכנית הטילים של איראן, שפותחה לאחר מלחמת איראן-עיראק במטרה לבסס הרתעה הגנתית, כ"ידועה כיום כאחד ממאגרי הטילים הגדולים והמגוונים ביותר במזרח התיכון".

התוכנית, החל מטילים בליסטיים לטווח קצר ועד נושאות לוויין לגובה רב, "מהווה את עמוד השדרה של דוקטרינת ההגנה של איראן ומשכה את תשומת ליבם של אנליסטים צבאיים ברחבי העולם" כך לטענתם.