כיכר השבת
ממשיכה להתעצם

מטריד: איראן ערכה ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי מזרחית לטהרן

מקורות המזוהים עם המשטר האיראני פרסמו הערב כי איראן ערכה ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי בשמי סמנאן מזרחית לטהרן | הדיווח בא לאחר שברשתות הופצו תיעודים ותמונות של 'עצם זוהר' שנע בשמיים, ושובליו נראו במקומות רבים | תיעוד (העולם הערבי)

תיעוד משיגור הטיל (צילום: רשתות איראניות)

מקורות המזוהים עם פרסמו הערב (חמישי) כי איראן ערכה לפני זמן קצר ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי בשמי סמנאן מזרחית לטהרן. הדיווח בא לאחר שברשתות הופצו תיעודים ותמונות של 'עצם זוהר' שנע בשמיים, ושובליו נראו במקומות רבים.

סגן קצין הביטחון של מחוז גולסטן הודיע לתושבים כי "נושא זה קשור לבדיקות מערכות פנימיות. אין דאגה לגבי כך ומידע נוסף יפורסם בהמשך במידת הצורך".

View post on X

כאמור, ברשתות האיראניות פורסמו תיעודים רבים של עקבות שיגור טילים שנראו בקשמר, סבזוואר וניישאבור במחוזות חוראסן, רזאבי, טהרן, סמנן, מזנדראן, אספהאן, יזד וחוראסן.

התקשורת האיראנית מתארת את תוכנית הטילים של איראן, שפותחה לאחר מלחמת איראן-עיראק במטרה לבסס הרתעה הגנתית, כ"ידועה כיום כאחד ממאגרי הטילים הגדולים והמגוונים ביותר במזרח התיכון".

View post on X

התוכנית, החל מטילים בליסטיים לטווח קצר ועד נושאות לוויין לגובה רב, "מהווה את עמוד השדרה של דוקטרינת ההגנה של איראן ומשכה את תשומת ליבם של אנליסטים צבאיים ברחבי העולם" כך לטענתם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר