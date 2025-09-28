יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הכריז הבוקר (ראשון) כי הרפובליקה האסלאמית רואה בהפעלת מנגנון ה"סנאפבק" (Snapback) ובכניסתן לתוקף מחדש של סנקציות האו"ם כצעד "בלתי חוקי". בהצהרתו הדרמטית במהלך ישיבת המליאה הפתוחה של האספה המייעצת האסלאמית, הדגיש קאליבאף כי מכיוון שרוסיה וסין, שתי חברות קבועות במועצת הביטחון של האו"ם דחו מפורשות את המנגנון הזה, "אף מדינה אינה מחויבת לציית לסנקציות שהוחזרו".

קאליבאף הבהיר שאיראן אינה רואה עצמה מחויבת לציית להחלטות "בלתי חוקיות" אלה, וכי הדבר כולל כל דרישה להשעות את פעילויות העשרת האורניום, שכן זכותה של איראן להעשרה עדיין מאושרת על פי החוק הבינלאומי. הוא אף ציין כי הסנקציות החדשות הן "זניחות" ביחס לסנקציות החד-צדדיות שהטילה ארה"ב, אך בגלל אי-חוקיות מנגנון ה"סנאפבק" והתנגדות רוסיה וסין, יישום ההחלטות באו"ם ניצב בפני מכשולים משפטיים חמורים.

המסר האיראני לא הסתכם בטענות משפטיות: קאליבאף שיגר אזהרה חמורה, לפיה "אם מדינה כלשהי תפעל נגד איראן על בסיס החלטות בלתי חוקיות אלו, היא תיתקל בתגובה רצינית וגומלת מאיראן". הוא הפנה איום זה במיוחד כלפי "שלוש המדינות האירופיות" העומדות מאחורי הפעולה.

קאליבאף הדגיש כי אירועים אלו מוכיחים שוב ש"הערובה האמיתית היחידה לאינטרסים הלאומיים ולביטחונה של איראן היא כוח", וכי "דיפלומטיה ללא כוח אינה אלא אמצעי להפעלת לחץ".

נוכח האתגרים הללו, קרא קאליבאף לפקידי הממשל להתמקד בשני תחומים עיקריים: טיפול במצוקה הכלכלית של האזרחים ושמירה על האחדות הלאומית מול האויב. בהקשר למשבר הגרעין, הפרלמנט האיראני צפוי לקיים מחר (29 בספטמבר) דיון והחלטה בשאלה האם איראן צריכה לפרוש מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (NPT).

בסיום דבריו, התייחס קאליבאף ליום השנה להתנקשות בסייד חסן נסראללה, וציין כי למרות שגופו היה מטרה, "מחשבותיו התפשטו ברחבי העולם" והאידיאולוגיה שהניח הפכה למורשת בקרב מבקשי חופש צעירים, אשר "יעצבו מחדש את ההיסטוריה". כמו כן, ציין את שבוע ההגנה הקדושה והזכיר כי הלקח של אותה תקופה, עמידה איתנה ואחדות, עומד לרשות איראן גם ב"הגנה הקדושה בת 12 הימים" האחרונה נגד התוקפנות הציונית.