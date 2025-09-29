כיכר השבת
נואשים להישגים: איראן טוענת שהוציאה להורג את המרגל הישראלי הבכיר ביותר

טהראן מדווחת כי היא מוציאה להורג מרגל ישראלי נוסף שסייע לישראל והעביר מידע מסווג | ההוצאות להורג באיראן התגברו על רקע 'מלחמת עם כלביא' וההישגים המרשימים של ישראל בגזרת במלחמת הצללים (העולם הערבי)

אילוסטרציה (צילום: AI)

הוציאה להורג היום (שני) אדם שזוהה בשם בהמן שובי-אסל כך דווח בכלי החדשות של הרשות השופטת, מיזאן. הרשויות הגדירו את הנידון כ"אחד המרגלים החשובים ביותר עבור ישראל באיראן".

על פי הדיווח של מיזאן, בית המשפט העליון דחה את ערעורו ואישר את גזר הדין מוות נגדו. שובי-אסל הורשע בגין "שחיתות על פני האדמה".

הרשויות בטהראן טענו כי המטרה העיקרית של המוסד הישראלי בגיוסו של הנאשם הייתה להשיג את מסד הנתונים של מוסדות ממשלתיים. בנוסף, נטען כי המוסד ביקש ליצור פרצה במרכזי נתונים איראניים. לטענת מיזאן, הוגדרו גם מטרות משניות לשיתוף הפעולה, הכוללות חקירה של נתיב הייבוא של ציוד אלקטרוני.

אבל מצטרף לשרשרת נידונים למוות שאיראן מוציאה להורג לעתים קרובות אותם היא מאשימה בקשרים עם שירות המודיעין הישראלי, המוסד, ובסיוע לפעולותיו בשטחה.

בעקבות מלחמת 'עם כלביא' חלה עלייה חדה במספר ההוצאות להורג של איראנים שהורשעו בריגול עבור ישראל. על פי הדיווח, לפחות 10 גזרי דין מוות יושמו בחודשים האחרונים בגין אישומים דומים.

במקביל אמש התראיין מוחסן רזאעי, כלכלן ומפקד צבאי לשעבר, המכהן כיום כמזכיר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר, אמר כי לו המלחמה בת 12 הימים הייתה נמשכת עוד חודשיים, ישראל הייתה "נמחקת מהמפה". כך או כך נדמה שבאיראן עדיין נואשים להציג הישגים שמותרים הרבה מקום לספקולציות או משאלות לב.

