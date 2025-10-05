כיכר השבת
בכיר חמאס שכמעט חוסל בקטאר - הופיע לראשונה מול המצלמות

בכיר ארגון הטרור חמאס, חליל אל-חיה, שהיה יעד לחיסול לפני כחודש בתקיפה בדוחא, בירת קטאר, הופיע לראשונה בתיעוד שפרסם ערוץ 'אל-ערבי' הקטארי (העולם הערבי)

חליל אל-חיה בתיעוד שפורסם

כזכור, במסגרת "פסגת האש", ישראל תקפה בניין בדוחא, בו התקבל מידע כי שוהים בכירי החמאס, אך עם הזמן התברר כי ניסיון החיסול כשל.

כזכור, במסגרת "פסגת האש", ישראל תקפה בניין בדוחא, בו התקבל מידע כי שוהים בכירי החמאס, אך עם הזמן התברר כי ניסיון החיסול כשל.

שלושה ימים לאחר התקיפה, הודיעו בחמאס כי אל-חיה שרד את החיסול, אך בנו נהרג ואשתו נפצעה.

בתיעוד שפורסם, הזכיר אל-חיה את ההרוגים בתקיפה בדוחא ואמר כי אין הבדל ביניהם לבין ההרוגים בעזה, שכן כולם נהרגו "בגלל פשע הכיבוש".

