בכיר חמאס שכמעט חוסל בקטאר - הופיע לראשונה מול המצלמות

בכיר ארגון הטרור חמאס, חליל אל-חיה, שהיה יעד לחיסול לפני כחודש בתקיפה בדוחא, בירת קטאר, הופיע הלילה (ראשון) לראשונה בתיעוד שפרסם ערוץ 'אל-ערבי' הקטארי.

כזכור, במסגרת "פסגת האש", ישראל תקפה בניין בדוחא, בו התקבל מידע כי שוהים בכירי החמאס, אך עם הזמן התברר כי ניסיון החיסול כשל.

שלושה ימים לאחר התקיפה, הודיעו בחמאס כי אל-חיה שרד את החיסול, אך בנו נהרג ואשתו נפצעה.

בתיעוד שפורסם, הזכיר אל-חיה את ההרוגים בתקיפה בדוחא ואמר כי אין הבדל ביניהם לבין ההרוגים בעזה, שכן כולם נהרגו "בגלל פשע הכיבוש".