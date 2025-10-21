לוחם טאליבן ( צילום: Shutterstock )

השקט היחסי ששלט בגבול אפגניסטן–פקיסטן מאז מרץ 2024 הופר באלימות קשה, כשהמתיחות בין שתי המדינות הגיעה שוב לנקודת רתיחה בסוף דצמבר.

ההתלקחות החדשה פרצה לאחר שחיל האוויר הפקיסטני ביצע תקיפות אוויריות כבדות באזור פכתיכא שבמזרח אפגניסטן, בתגובה למתקפות קטלניות של ארגון הטליבאן הפקיסטני (TTP) על מוצבים צבאיים בשטח פקיסטן. התקיפות הללו השלישיות מאז נפילת קאבול גבו מחיר דמים כבד: על פי ממשל הטליבאן, 46 בני אדם נהרגו, בהם אזרחים וילדים. בתגובה, פתחו כוחות הטליבאן באש לעבר עמדות פקיסטניות והודיעו על פריסת 15 אלף לוחמים חמושים לאורך הגבול, מצוידים בטנקים סובייטיים ישנים וברכבי האמר אמריקאיים. בצעד זה אותתה קאבול כי היא ערוכה לעימות רחב היקף. ברקע חילופי האש מסתתרת עלילה אזורית עמוקה יותר. חסר תקדים: הקונסול הסורי בדובאי הכריז על עריקתו במחאה על מעשי הטבח בדרוזים יוסי נכטיגל | 19.10.25 מראה משילות: דובר צה"ל בערבית בביקור פומבי ומיוחצ"ן ברחובות טול כרם | צפו בני סולומון | 20.10.25 מאז עליית הטליבאן לשלטון ב-2021 הידרדרו היחסים בין קאבול לאיסלאמאבאד: המדינה שתמכה במשך שנים במורדים האפגנים מוצאת עצמה כיום תחת מתקפות חוזרות מצד ארגונים חמושים הפועלים מהשטח האפגני. מתקפות ה-TTP, שגבו את חייהם של למעלה ממאה חיילים ושוטרים פקיסטניים באוקטובר האחרון בלבד, הגבירו את הלחץ הציבורי על השלטון בפקיסטן לנקוט יד קשה.

טקס חילופי משמרות האבטחה בגבול הודו ופקיסטן ( צילום: Maor Kinsbursky/Flash90 )

האם הודו בוחשת במלחמה?

אבל מבחינת איסלאמאבאד, יש כאן גורם מתסיס נוסף – הודו. בכירים פקיסטנים, ובהם ראש הממשלה ושר ההגנה ח’ואג’ה אסיף, האשימו את ניו דלהי כי היא “מדיחה” את ממשל הטליבאן ומנצלת את השטח האפגני כדי לערער את היציבות בגבול.

לדבריהם, הודו “משתמשת בטליבאן ככוח מיופה כוח” (proxy force) הפועל נגד האינטרסים הפקיסטניים. טענות אלו התחזקו לאחר ששר החוץ ההודי, ס. ג’אישנקר, הודיע על שדרוג המשימה ההודית בקאבול לשגרירות מלאה – צעד שנתפס באיסלאמאבאד כהתרסה ישירה. אנליסטים אפגנים טוענים כי ההתקרבות ההודית המחודשת היא שהביאה את פקיסטן “להגיב באגרסיביות”, ובכך להחמיר את המשבר.

הודו, מנגד, דוחה את ההאשמות בתוקף. דובר משרד החוץ ההודי, רנדיר ג’ייסוואל, האשים את פקיסטן בניסיון להסיט את תשומת הלב מכישלונותיה הפנימיים: “פקיסטן היא זו שמארחת ארגוני טרור ומממנת פעולות טרור,” אמר. לדבריו, מדובר ב“פרקטיקה ישנה” של איסלאמאבאד להאשים את שכנותיה בכל תקרית ביטחונית, בעוד שאפגניסטן פשוט “מממשת את ריבונותה על שטחה”. הודו הדגישה כי היא מחויבת לריבונותה, לעצמאותה ולשלמותה הטריטוריאלית של אפגניסטן.

בתוך מערבולת ההאשמות הזו נוצר משולש עוין ומסוכן - הודו, פקיסטן ואפגניסטן שמאיים להבעיר מחדש את דרום אסיה. אם איסלאמאבאד תמשיך לפרש כל התקרבות בין קאבול לניו דלהי כהסלמה מכוונת נגדה, עלולה השרשרת הזו להוביל לתגובה צבאית חריפה ולערער עוד יותר את היציבות השברירית באזור. אנליסטים מזהירים: ללא מהלך דיפלומטי מחודש, גבול הדוראנד עשוי להפוך שוב לקו אש פתוח – והאזור כולו עלול להיגרר אל תוך משבר אזורי חדש.