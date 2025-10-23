ההוצאות להורג בעזה ( צילום: טלגרם )

עם סיום הלחימה וההכרזה על הפסקת האש, חמאס הבהיר כי הוא מתחיל בטיפול במיליציות המשתפות פעולה עם ישראל. חמאס פועל לבסס את עצמו כ"בעל הבית" ברצועה, והחל בחיסולים.

בספטמבר 2025, הודיעו הרשויות המנוהלות על ידי חמאס בעזה על הוצאתם להורג של שלושה גברים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל. גורם ביטחוני פלסטיני מטעם ממשל חמאס אמר כי ההוצאות להורג בוצעו על ידי "חדר המבצעים המשותף של ההתנגדות הפלסטינית". בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראים שלושת הגברים כשהם כורעים על ברכיהם ועיניהם מכוסות, ולאחר מכן בועטים בהם על מנת שישכבו על בטנם ונורים למוות מול קהל רב. מדובר באחת ההפגנות הגרפיות ביותר של ענישה פומבית על ידי חמאס במהלך המלחמה. המטרה של ההוצאות להורג, לפי חמאס, היא לשלוח "מסר ברור ולשמש הרתעה לכל מי שמתפתה לשתף פעולה עם הכיבוש". בחמאס בהחלט דואגים, משום שלפי תושבים ברצועה, שבע קבוצות חמושות פועלות כבר נגד חמאס. המיליציות מורכבות מקבוצות של עשרות או מאות חמושים. בארגון הטרור מאשימים את חבריהם בבגידה ובשיתוף פעולה הדוק עם המודיעין הישראלי. בישראל כבר הודו במהלך השנה שהם מסייעים למיליציות ברצועת עזה ומחמשים אותן. יצאנו לסקור את המיליציות המתנגדות לחמאס הבולטות שפעלו ברצועה עד הפסקת האש, וכעת נלחמות במחבלי חמאס המנסים לבסס את שליטתם מחדש ברצועה.

יאסר אבו שבאב ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

“הכוחות העממיים” בהנהגת יאסר אבו שבאב במזרח רפיח

המיליציה ברשותו של יאסר אבו שבאב היא אחת המיליציות הגדולות והמוכרות הפועלת בשיתוף פעולה גלוי עם ישראל. הבסיס המרכזי שלה נמצא בשכונת אלצופי ברפיח. על פי ההערכות, המיליציה כוללת כ-1,500 איש, מהם כ-600 לוחמים חמושים, רובם אנשי וקציני מנגנוני הביטחון הפלסטיניים לשעבר.

בראש הכוח עומד יאסר אבו שבאב, בן לשבט תראבין הבדואי, ששוחרר מכלא חמאס לאחר השבעה באוקטובר, כתוצאה מהפצצת בתי כלא ע"י ישראל וחיסול אנשי חמאס ששמרו על האסירים, לאחר שנים שישב במאסר על רקע פלילי, בין היתר בגין הברחות, גנבות וסחר בסמים.

שבט התראבין נפוץ בישראל, במצרים (בעיקר במזרח סיני), ברצועת עזה, בחברון, בירדן ובערב הסעודית. בארץ רוב אנשי השבט מתגוררים ביישוב תראבין א-צאנע בנגב ובאזור באר שבע.

באופן אירוני, בחמאס מאשימים את אבו שבאב כמי ששייך לדאעש, כאשר בני השבט שלו בחצי האי סיני, המחזיקים בארגון סמי צבאי, נלחמו במשך שנים בארגון דאע"ש לצד צבא מצרים, במימונו ובברכתו של הנשיא המצרי א-סיסי.

לטענת אבו שבאב המיליציה נוסדה משום ש"חמאס לא השאיר לנו כלום, ואנשיהם החמושים מגיעים מדי פעם ויורים עלינו".

המצב מול החמאס: לאורך השנה וחצי האחרונות חמאס ניסתה להתנקש בחייו אך ללא הצלחה. בינואר 2025 הוציאה חמאס להורג את אחד מעוזריו הבכירים.

על פי הדיווחים, בין המוצאים להורג בהוצאה להורג שתועדה ופורסמה היה גם אחמד זידאן א-תראבין, שהיה אחראי לגיוס סוכנים למיליציית אבו שבאב. בחמאס טענו בשבוע שעבר כי הם עושים מאמצים לפגוע באבו שבאב עצמו.

בפועל, אבו שבאב מופיע מדי יום בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלו, ככל הנראה כדי להעביר מסר שמצבו טוב.

סגנו, ר'סאן דוהיין, הבהיר על רקע ההסלמה האחרונה כי "שלום באזור עם הימצאות חמאס שמחזיק בנשק הוא דבר בלתי אפשרי". הוא הזהיר גם שמחבלי חמאס נוהגים להשתמש באמבולנסים כדי לנוע ממקום למקום.

חסן אבו שבאב, קרוב משפחה של יאסר, אמר לרשת סקיי ניוז כי בשבועות האחרונים גדל הכוח של הקבוצה ברחבי עזה ל־3,000 איש. יתר על כן, נראה שהם מקבלים ציוד משמעותי יותר כמו טרקטורונים. בסך הכל 1,500 פלשתינים חיים במתחם שלהם במזרח רפיח.

אנשי המיליציה של אבו שבאב מצטלמים בארמון ברפיח המשמש כבסיסם ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מיליציה בראשות חסאם אלאסטל במזרח ח’אן יונס

אלאסטל, המכונה אבו סון, לשעבר קצין במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, נידון בשנת 2022 לעונש מוות בידי ממשלת חמאס ברצועה באשמת מעורבות בסיכולו של המדען פעיל חמאס, פאדי אלבטש, במלזיה בשנת 2018.

בספטמבר 2025, הודיע אלאסטל על הקמת מיליציה, שלדבריו מהווה “כוח תקיפה נגד הטרור”, ולפי ההערכות לרשותו עומדים כארבעים חמושים.

מוקד הפעילות של המיליציה הוא בקיזאן אלנג’אר, כפר שהתרוקן מאוכלוסייה ליד ח’אן יונס, ולטענת אלאסטל, המיליציה שלו מקבלת מזון, מים, ציוד מחסה ואספקה מישראל.

הוא מצהיר שהאזור תחת אחריותו הישירה, וכי הוא מקיים תיאום עם מנהיג מיליציית אבו שבאב, ששולט על אזורים במזרח רפיח ובמזרח חאן יונס, אם כי פועל באופן עצמאי.

המצב מול חמאס: המיליציה עלתה לכותרות באחרונה, לאחר שלפני מספר שבועות צה"ל תקף חוליית מחבלי חמאס שהגיעה לתקוף את אנשיה בחאן יונס. לפי דיווחים פלסטיניים, יותר מ-22 מחבלים נהרגו. לדברי אל-אסטל, האירועים האלו חשפו את חולשת ארגון הטרור.

חוסאם אל אסטאל ( צילום: רשתות ערביות )

המיליציה של חוסאם אל אסטאל ( צילום: רשתות ערביות )

חמולת דע'מש

חמולת דע’מש היא אחת החשובות ורבות הכוח ברצועת עזה ומרכז כוחה הוא בתל אלהוא ושכונת צברה בעיר עזה. חלק מבני החמולה היו מזוהים בעבר עם ארגונים אסלאמיים-סלאפים, ובראשם צבא האסלאם, וניהלו עימותים חמושים נגד כוחות הביטחון של חמאס, על אף שגם היו שיתופי פעולה בין הצדדים כדוגמת חטיפת החייל הישראלי, גלעד שליט, ביוני 2006.

המצב מול חמאס: בתחילת המלחמה הוציא חמאס להורג את המוכתר של חמולת דגמש בצפון הרצועה, לאחר שדווח כי ישראל ניהלה מגעים עם ראשי חמולות ברצועה כדי שיפקחו על הסיוע לעזתים.

בשבוע שעבר דווח ברצועה כי 52 בני חמולת דע'מש נהרגו בעימותים אלימים עם מנגנוני הביטחון של חמאס. 12 מחבלים של ארגון הטרור נהרגו, בהם בנו של בכיר חמאס באסם נעים.

מחבלי חמאס פשטו באמצעות אמבולנסים על השכונה שבה מתגוררת החמולה החמושה, שלפי דיווחים שונים משתפת פעולה עם ישראל. "יש כאן טבח, גוררים אנשים, ילדים צורחים ומתים, שורפים לנו את הבתים. מה אנחנו אשמים?", תהתה בת החמולה.

לפני מספר שבועות דווח כי השב"כ פנה לראשי החמולה בניסיון לגייס אותן ליוזמה ישראלית "חדשה" שמטרתה לחלק את הרצועה לאזורים בשליטת חמולות או קבוצות חמושות מקומיות - אך אלה דחו את ההצעה.

בהודעה שפרסמה חמולת דג’מש נאמר כי היא עברה “רדיפה אכזרית מצד הכיבוש הישראלי”, שילמה מחיר כבד, אולם בחרה בעמידה של “כבוד ונאמנות לאומה”. בחמולה הכחישו מעורבות בהריגת מחמד עקל והדגישו כי היא מאוחדת עם שאר העם הפלסטיני והפלגים השונים, תוך קריאה לאנשיה לא להתפתות לשמועות ולקמפיינים המכפישים את שמה

המיליציה של אשרף אלמנסי ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א )

מיליציה בראשות אשרף אלמנאסי בצפון רצועת עזה

המיליציה פועלת במחנה הפליטים ג’באליא ובית לאהיא שבצפון רצועת עזה ובשכונת שיח’ רצ’ואן בעיר עזה, ומשתפת פעולה עם המיליציה של יאסר אבו שבאב.

יאסר אבו שבאב, שלו מיליציה במזרח רפיח, הודיע כי הוא פורס את חסותו על מיליציה זו. בכך מצטרפת המיליציה לשתי המיליציות מנגדות-חמאס שהוקמו ברפיח (תחת הנהגת אבו שבאב) ובח'אן יונס (תחת הנהגת חוסאם אל-אסטל).

בחמאס האשימו כי אלמנסי מפעיל רשת הפועלת עבור המודיעין הישראלי, וכי לרשותו עומדים כעשרים חברים בעלי עבר פלילי לביצוע פעולות חבלה וריגול. עוד נטען כי הרשת הרגה פעילי חמאס ופעלה בבתי חולים. בחמאס איימו שמי שיצטרף אליו יואשם בבגידה ודינו יהיה מוות.

יאסר חנידק ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א )

מיליציה בהנהגת יאסר חנידק שפועלת באזור ח’אן יונס

על פי הדיווחים בעזה, חנידק, פעיל פתח מקומי מחמולת ברבח’, פועל בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים, אולם הוא פרסם הודעה מצולמת שמכחישה כל שיתוף פעולה עם ישראל או עם הרשות הפלסטינית וטען כי פעילותו באה רק במסגרת נקמה על הריגת שניים מאחיו על ידי חמולה אחרת.

חנידק ואנשים פועלים נגד הארגון בשם חיסולו של סלאמה ברבח, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון המסכל של הרשות, שנרצח בידי מחבלי חמאס ביוני 2007, בזמן שניסה להימלט לכיוון הגבול המצרי. על-פי המקורות, ברבח עצמו היה מעורב ברצח פעילי חמאס - והיה מזוהה עם קו אנטי-חמאסי מובהק בתוך פתח.

המילציה של ראמי חלס ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א )

מיליציה בראשות ראמי חלס בשכונת אלשג’אעיה בעיר עזה

חמולת חלס היא חמולה גדולה ורבת השפעה המזוהה עם תנועת פתח בשכונת אלשג’אעיה. חמולת חלס נמצאת בעוינות ממושכת מול חמאס מאז השתלטות ארגון הטרור על הרצועה ב-2007, וזכר לאלימות קשה שהפעילו נגד אנשיהם בעבר.

מדובר באחת המשפחות הגדולות ברצועת עזה, שאנשיה בחלקם הגדול מתגוררים בשכונת שג'אעיה במזרח הרצועה, לא רחוק מבתי נחל עוז. רמי חלס עצמו, לפי המקורות, מתגורר באזור תל אל-הווא שבדרום-מערב העיר עזה. הוא ואנשיו מחזיקים נשק רב, וזוכים, לפי המקורות, לכיסוי והגנה מצה"ל.

חמולת חלס עצמה מזוהה ברובה עם פתח. עם הדמויות הבולטות בה נמנה אחמד חלס, המכונה אבו מאהר - חבר הוועדה המרכזית של פתח, ונציגו של אבו מאזן ברצועה.

חמאס טוען כי חלס מקבל סיוע מהשב"כ, אוסף מידע עבורו, משתתף בפירוק מטעני נפץ ואיתור מנהרות, והרג פעילי חמאס שהיו במארב נגד כוחות צה"ל.

מחבלי חמאס בחאן יונס

המיליציה של אחמד ג'נדיה במזרח שג'אעיה

לפי דיווחים פלשתיניים, במזרח העיר עזה פעלה קבוצה נוספת בהובלת אחמד ג'נדיה. עוד דווח כי בעבר הוא היה פעיל במנגנון המודיעין של הרשות הפלשתינית וביצע משימות בשטח עבור צה"ל, כולל איסוף מודיעין וחיפושים בבתים. בסוף ספטמבר נטען בערוצים מזוהים עם חמאס כי הוא ואנשיו נכנעו, לאחר שהוקף על ידי מחבלי הארגון.

( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות )

מקורות ערביים מציינים כי קבוצה נוספת פועלת באזור בית החולים הירדני, אבל לא ידוע מי עומד בראשה.

לאחרונה התעוררה מתיחות קלה בין אותן מיליציות. בכוחות העממיים של אבו שבאב הדגישו כי מספר קבוצות אינן קשורות אליהן ישירות, והתלוננו שהן "משתמשות בשם שלהן". בין הפעילים שנמנו היו חוסאם אל-אסטל ואחמד ג'נדיה.