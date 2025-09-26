ברקע התמרון המתקדם בעיר עזה, ארגון הטרור מתמודד יותר ויותר עם התנגדות פנימית. חשבונות עזתים מתנגדי חמאס פרסמו ביממה האחרונה תמונות של מיליציה חמושה חדשה, שהחלה לפעול בשכונת תל אלהווה שבצפון הרצועה, ועל פי הטענות פועלת בשיתוף פעולה עם ישראל.

מהתיעודים שפורסמו נראה המיליציה מונה כעשרות חמושים ייתכן בדואים - המכנה המשותף בינה לבין המיליציות האחרות הוא בסיס דמות מיליציית אבו שבאב הפועלת ברפיח שבדרום הרצועה, הקשר והסגנון הפעילות הדומה לזה של הרש"פ והפת"ח.

הלילה יאסר אבו שבאב, המנהיג את המיליציה הממוקמת ברפיח, תחת מטריית הגנה ישראלית, חשף כי שמו של מנהיג המיליציה המתקראת "הכוחות העממיים של בית לאהיא" הוא אשרף אלמנסי. אבו שבאב בירך את אלמנסי על הפעילות נגד הטרור החמאסי.

בפוסט שפרסם בפייסבוק עם תמונות המיליציה החדשה כתב אבו שבאב: "הכוחות העממיים מביעים את תודתם והערכתם לאח אשרף אל-מנסי על מאמציו נגד טרור חמאס ותמיכתכם באזרחי עזה ועל אכיפת ביטחון ובטיחות".

בראיון הלילה לאתר אל ערביה אמר אבו שבאב כי "רוב תושבי עזה שונאים את חמאס ומתנגדים לשלטונו". הוא אמר כי כוחם גדל בעשרות מדי יום וכי הם מגנים על אזרחים מפני "הטרור שמבצע חמאס".

הוא גם ציין שיש להם תוכניות וכוחות ביטחון ואזרחיים המסוגלים, לדבריו, לשלוט על האזורים שבהם הם נמצאים, כולל רפיח וכמה אזורים ברצועת עזה.

על הטענות כי הם סוכנים ישראלים או בוגדים, אמר אבו שבאב כי ההאשמות הללו חסרות חשיבות עבורו, באומרו כי כל מי שמתנגד לחמאס מתויג כבוגד.

מפקד הכוחות העממיים בעזה אמר כי מטרתם היא להגן על עמם ולהעבירם ממעגל המלחמה והלחימה לאזורים בטוחים וביטחון.