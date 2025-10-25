כיכר השבת
"יש כאוס בצמרת"

הפגיעה הישראלית בצמרת החו'תית: בקרוב יפורסמו שמות חדשים של בכירים שחוסלו

אחרי הדיווחים על בכירים שחוסלו בצמרת החות'ית ובשל הרגיעה היחסית ברצועת עזה, החות'ים מתכוונים בזמן הקרוב לחשוף עוד שמות שחוסלו בתקיפות הישראליות ולערוך להם הלוויות (חדשות, העולם הערבי)

שר ההגנה בממשלת החות'ים האלוף מוחמד נאצר אל-עאטפי. (צילום: רשתות ערביות)

אחרי הדיווחים על הרמטכ"ל ושרים בכירים של שחוסלו בתקיפות הישראליות והאמריקניות בתימן, החות'ים נערכים להכריז על בכירים שחוסלו.

בכלי התקשורת האופוזיציוני התימני, דיווחו במהלך שבת קודש, כי ההנהגה החות'ית נערכת בזמן הקרוב להכריז על מותם של עוד מספר בכירים בצמרת הארגון.

מדובר בבכירים שחוסלו כבר לפני מספר חודשים בתקיפות של ישראל וארה"ב, אך החות'ים החליטו לשמור בסודיות את דבר מותם, כדי לא לעורר בהלה בארגון הטרור ולכן החליטו לדחות את הדיווחים על מותם של הבכירים וכמובן לדחות את הלוויות שלהם, עד שתהיה רגיעה ברצועת עזה.

עוד דיווח אותו כלי תקשורת, כי יש כאוס בתוך ארגון הטרור בשל התקיפות הישראליות בחודשי הקיץ, והפחד שכל הבכירים חשופים בפני ישראל.

בשל הפחד השורר בצמרת הארגון, החות'ים הקשיחו את ההגבלות על החברה המקומית ונקטו צעדי מנע למניעת דליפת מידע או תמונות של האתרים שהותקפו ואף שוגרו איומים נגד מי שיעז לעשות זאת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

