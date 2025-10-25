אחרי הדיווחים על הרמטכ"ל ושרים בכירים של החות'ים שחוסלו בתקיפות הישראליות והאמריקניות בתימן, החות'ים נערכים להכריז על בכירים שחוסלו.

בכלי התקשורת האופוזיציוני התימני, דיווחו במהלך שבת קודש, כי ההנהגה החות'ית נערכת בזמן הקרוב להכריז על מותם של עוד מספר בכירים בצמרת הארגון.

מדובר בבכירים שחוסלו כבר לפני מספר חודשים בתקיפות של ישראל וארה"ב, אך החות'ים החליטו לשמור בסודיות את דבר מותם, כדי לא לעורר בהלה בארגון הטרור ולכן החליטו לדחות את הדיווחים על מותם של הבכירים וכמובן לדחות את הלוויות שלהם, עד שתהיה רגיעה ברצועת עזה.

עוד דיווח אותו כלי תקשורת, כי יש כאוס בתוך ארגון הטרור בשל התקיפות הישראליות בחודשי הקיץ, והפחד שכל הבכירים חשופים בפני ישראל.

בשל הפחד השורר בצמרת הארגון, החות'ים הקשיחו את ההגבלות על החברה המקומית ונקטו צעדי מנע למניעת דליפת מידע או תמונות של האתרים שהותקפו ואף שוגרו איומים נגד מי שיעז לעשות זאת.